СМИ, наркотики и закон

КОНФЛИКТ СТОРОН

Тема наркомании — одна из самых острых, наверное, для любой страны. Кажется логичным и правильным, что государственные институты хотят бороться с пропагандой наркотиков через СМИ, соцсети и блоги. Но ровно по той же причине журналисты и блогеры стремятся рассказывать обществу о наркопреступности и борьбе с ней, о жизни наркозависимых. И два этих стремления — писать как можно больше и ограничивать информацию о наркотиках — вступают друг с другом в конфликт.

К примеру, есть серьезная проблема, которая до сих пор не решена, — так называемая «аптечная наркомания». Оказывается, существуют препараты, которые сами по себе наркотиками не являются, но в определенных условиях и комбинациях дают наркотический эффект. Об этом прекрасно знают наркозависимые и без труда покупают такие лекарства. Плюс еще существуют и недобросовестные аптеки, где даже рецептурные препараты продаются свободно. Ни Минздрав, ни правоохранительные органы с «аптечной наркоманией» эффективно бороться не научились. Согласитесь, это важная тема для журналистского материала.

А теперь задачка: попробуйте написать об этом, не упоминая лекарств и мест, где они продаются. Без описания схем, с помощью которых недобросовестные продавцы уходят от ответственности.

А публиковать такие сведения нельзя: это запрещает статья 4 Федерального закона «О СМИ». И запрет распространяется не только на СМИ, но и на любую информацию в интернете. Нарушителям грозит блокировка и административный штраф по ст. 6.13 КоАП РФ (для юридических лиц — до 1 млн рублей) с конфискацией оборудования, с помощью которого распространялась запрещенная информация. Кроме этого, работа организации может быть приостановлена на срок до 90 дней… А Роскомнадзор, в свою очередь, имеет право вынести редакции предупреждение, а после двух предупреждений — инициировать прекращение деятельности издания через суд.

Так, в августе 2018 года суд в Сыктывкаре оштрафовал интернет­-журнал «7х7» на 800 тысяч рублей, а главного редактора — на 40 тыс. Причина — появление в издании в разделе блогов интервью с лидером Либертарианской партии Михаилом Световым. Политик рассуждал в интервью о возможности легализации наркотиков и о том, как мог бы выглядеть процесс их законной продажи. Роскомнадзор счел его слова пропагандой. Издание чуть было не закрылось после такого штрафа, но редакция смогла собрать деньги краудфандингом.

ШИРОКИЕ ТРАКТОВКИ

Давайте конкретизируем информационные запреты, связанные с темой наркотиков. Существует совместный приказ МВД, Роскомнадзора, Роспотребнадзора и ФНС России, который определяет критерии информации, которую нельзя распространять. Тут нужно сразу сказать, что все запреты касаются не только собственно наркотиков, но и их аналогов и прекурсоров (вещества, из которых можно получить наркотики). А еще — психотропных препаратов, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Итак, нельзя:

• рассказывать о способах, методах разработки, изготовления и использования таких веществ;

• распространять информацию о местах произрастания, о способах выращивания растений, имеющих наркотический или психотропный эффект, о способах их обработки или употребления;

• рассказывать о способах ухода от уголовной и административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом этих растений и веществ;

• указывать места их приобретения, цены, способы получения;

• распространять информацию, которая формирует положительный образ лиц, употребляющих наркотики и психотропные препараты, производящих или распространяющих их.

Для сведений о наркотиках приказ делает только одно исключение: «художественные произведения, в которых описывается информация, оправданная их жанром». Какие именно жанры, с точки зрения контролирующих органов, оправдывают такую информацию, не сообщается.