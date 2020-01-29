СМИ, наркотики и закон

Как законы регулируют распространение в СМИ информации о наркотиках и почему это мешает добросовестным журналистам
КОНФЛИКТ СТОРОН
Тема наркомании — одна из самых острых, наверное, для любой страны. Кажется логичным и правильным, что государственные институты хотят бороться с пропагандой наркотиков через СМИ, соцсети и блоги. Но ровно по той же причине журналисты и блогеры стремятся рассказывать обществу о наркопреступности и борьбе с ней, о жизни наркозависимых. И два этих стремления — писать как можно больше и ограничивать информацию о наркотиках — вступают друг с другом в конфликт.
К примеру, есть серьезная проблема, которая до сих пор не решена, — так называемая «аптечная наркомания». Оказывается, существуют препараты, которые сами по себе наркотиками не являются, но в определенных условиях и комбинациях дают наркотический эффект. Об этом прекрасно знают наркозависимые и без труда покупают такие лекарства. Плюс еще существуют и недобросовестные аптеки, где даже рецептурные препараты продаются свободно. Ни Минздрав, ни правоохранительные органы с «аптечной наркоманией» эффективно бороться не научились. Согласитесь, это важная тема для журналистского материала.
А теперь задачка: попробуйте написать об этом, не упоминая лекарств и мест, где они продаются. Без описания схем, с помощью которых недобросовестные продавцы уходят от ответственности.
А публиковать такие сведения нельзя: это запрещает статья 4 Федерального закона «О СМИ». И запрет распространяется не только на СМИ, но и на любую информацию в интернете. Нарушителям грозит блокировка и административный штраф по ст. 6.13 КоАП РФ (для юридических лиц — до 1 млн рублей) с конфискацией оборудования, с помощью которого распространялась запрещенная информация. Кроме этого, работа организации может быть приостановлена на срок до 90 дней… А Роскомнадзор, в свою очередь, имеет право вынести редакции предупреждение, а после двух предупреждений — инициировать прекращение деятельности издания через суд.
Так, в августе 2018 года суд в Сыктывкаре оштрафовал интернет-журнал «7х7» на 800 тысяч рублей, а главного редактора — на 40 тыс. Причина — появление в издании в разделе блогов интервью с лидером Либертарианской партии Михаилом Световым. Политик рассуждал в интервью о возможности легализации наркотиков и о том, как мог бы выглядеть процесс их законной продажи. Роскомнадзор счел его слова пропагандой. Издание чуть было не закрылось после такого штрафа, но редакция смогла собрать деньги краудфандингом.
ШИРОКИЕ ТРАКТОВКИ
Давайте конкретизируем информационные запреты, связанные с темой наркотиков. Существует совместный приказ МВД, Роскомнадзора, Роспотребнадзора и ФНС России, который определяет критерии информации, которую нельзя распространять. Тут нужно сразу сказать, что все запреты касаются не только собственно наркотиков, но и их аналогов и прекурсоров (вещества, из которых можно получить наркотики). А еще — психотропных препаратов, новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Итак, нельзя:
• рассказывать о способах, методах разработки, изготовления и использования таких веществ;
• распространять информацию о местах произрастания, о способах выращивания растений, имеющих наркотический или психотропный эффект, о способах их обработки или употребления;
• рассказывать о способах ухода от уголовной и административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом этих растений и веществ;
• указывать места их приобретения, цены, способы получения;
• распространять информацию, которая формирует положительный образ лиц, употребляющих наркотики и психотропные препараты, производящих или распространяющих их.
Для сведений о наркотиках приказ делает только одно исключение: «художественные произведения, в которых описывается информация, оправданная их жанром». Какие именно жанры, с точки зрения контролирующих органов, оправдывают такую информацию, не сообщается.
Зато уже хорошо понятно, что контролирующие органы трактуют пропаганду наркотиков очень широко. Так, несколько лет назад карающий меч обрушился на маленькую редакцию районной газеты в Самарской области. Ее главред вдохновилась публикацией в «Российской газете»: в издании было размещено интервью с руководителем тогда еще существовавшей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Глава ведомства призвал возродить в России выращивание сельскохозяйственной, безнаркотической конопли. Ничего не подозревавшая редактор самарской газеты решила поддержать идею на местном уровне — и подготовила большой материал о конопле, да еще и с иллюстрациями. Увы, в тексте для справки была упомянута и наркотическая родственница конопли посевной — индийская. Местные прокуратура и Роскомнадзор разбираться не стали и одновременно вынесли редактору предупреждения.
А вот ее коллеге из Тамбова придется идти в суд. В отношении главного редактора интернет-СМИ «Независимый публицист» возбудили административное дело. Издание опубликовало в прошлом году материал, в котором рассказывается о научном открытии: ученые обнаружили, что алкогольную зависимость можно уменьшить с помощью инъекций препарата, относящегося в нашей стране к наркотическим. Тамбовский Роскомнадзор счел эту публикацию нарушающей закон. На момент написания этого текста суд еще не окончен.
ДАЛЬШЕ — ЖЁСТЧЕ
20 января этого года Верховный суд РФ рассмотрел жалобу интернет-издания «Батенька, да вы трансформер!», представители которого потребовали отменить совместный приказ ведомств через Верховный суд РФ. «Батенька» неоднократно попадал под блокировки из-за этого документа, в том числе и по теме наркотиков. Так, в 2018 году издание опубликовало рассказ девушки, страдающей героиновой зависимостью в течение 10 лет. МВД увидело в публикации создание положительного образа наркозависимой и потребовало удалить текст с сайта. Издание было вынуждено это сделать. Чуда не произошло: Верховный суд отказал «Батеньке» в требованиях. И, по всей видимости, жесткая позиция по распространению информации о наркотиках будет сохраняться и дальше. В январе этого года в Госдуму был внесен законопроект, который устанавливает уже уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете.