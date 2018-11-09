Законопроект о защите журналистов в горячих точках могут принять до конца года

Законопроект о защите сотрудников СМИ в горячих точках должен быть принят до конца текущего года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России (СЖР) Леонид Левин на пресс-конференции, посвященной столетнему юбилею СЖР

Мы надеемся, что это позволит журналистам быть уверенными, что они, их близкие и семьи смогут чувствовать себя защищенными в любой момент.

Левин добавил, что законопроект находится почти готов:

Были претензии со стороны ряда федеральных органов исполнительной власти, мы в рамках диалога и согласовательных процедур их сняли.

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