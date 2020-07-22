Новости права — перспективная ниша для СМИ

В Бразилии за новостями права следят все
Более миллиона зарегистрированных адвокатов, миллионы судебных исков и тысячи юридических фирм — в Бразилии за новостями права следят все. Группа журналистов, до этого работавших в разных государственных СМИ, увидела здесь незанятую рыночную нишу. Так в 2014 году родилась JOTA — интернет-ресурс, освещающий деятельность судебной, исполнительной и законодательной власти.
Сооснователь сайта Фелипе Селигман работал в газете Folha de S. Paulo и специализировался на юридических сюжетах, но вскоре понял, что удовлетворить запрос определенного сегмента аудитории на подробную аналитическую и техническую информацию у него получается далеко не всегда.
«Для рядового читателя, которому надо просто быть в курсе дела, наши материалы оказались слишком сложными и перегруженными деталями, и их мало кто читал, — говорит он. — С другой стороны, были и те, кто хотел получить максимум подробностей, потому что они работают в этой сфере, — например, юристы и инвесторы. Ситуация складывалась тупиковая: приходилось писать для аудитории, которой такая информация не нужна, и при этом без возможности поделиться подробностями с теми, кто хотел их получить. Это мотивировало меня создать JOTA».
Изначально планировалось освещать только правовую тематику, но сайт быстро стал успешным (он вышел в плюс всего через год после запуска), и решено было включить в поле зрения все ветви власти. В начале работы над ресурсом трудились всего пять человек, а сегодня компания насчитывает около шестидесяти сотрудников и открыла офисы в столице Бразилии, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.
В 2019 году JOTA получила премию WAN-IFRA World Digital Media Awards как лучший стартап в сфере цифровых новостей. По мнению одного из членов жюри, издание представляет собой «безупречно качественный продукт с продуманной бизнес-моделью».
На сайте действуют разные формы подписки для индивидуальных и корпоративных клиентов. После регистрации читателям открывается бесплатный доступ к десяти статьям в месяц и ряду почтовых рассылок.
Индивидуальная подписка стоит 19,90 реала в месяц (порядка €3,50) и включает в себя чтение статей на сайте, ежедневный анализ правовых новостей, а также несколько рассылок. В течение месяца на сайт заходит около 600 тысяч уникальных пользователей, а база зарегистрированных читателей насчитывает 300 тысяч человек. Каждый месяц бесплатную регистрацию оформляют почти 15 тысяч пользователей, говорит Селигман.
ПАКЕТ, ЕЩЕ ПАКЕТ
Впрочем, главный источник прибыли JOTA — корпоративные подписки: они составляют 70% дохода компании.
«Мы ориентируемся прежде всего на продукт и всегда ставим на первое место наших клиентов и читателей, не забывая об их потребностях, — подчеркивает Селигман. — В центре нашей стратегии — развитие, и чтобы оно шло непрерывно, надо задавать себе вопрос: как мы можем удовлетворить потребности читателей не только сегодня и завтра, но и в долгосрочной перспективе?»
На этот вопрос в JOTA отвечают: надо предложить клиентам широкий ассортимент продуктов, покрывающий все их возможные запросы. И предлагают подписаться на три пакета новостей: JOTA Tributário о налоговой сфере, JOTA Poder о государственных органах и JOTA Saúde о здравоохранении. Для каждого существует три варианта подписки с разными уровнями доступа к сервисам — «базовый», «самое важное» и «полный». В частности, пакет базового уровня включает в себя утреннюю рассылку с самыми важными новостями, опубликованными на JOTA и в других изданиях, а также неограниченный доступ к сайту. Полный вариант подписки помимо этого включает обзорные материалы и инсайдерскую информацию по итогам дел, рассматриваемых в Верховном суде, а также отчеты о заседаниях в Высшей палате по налоговым спорам.
КОГДА TWITTER — № 1
Кроме того, издание публикует и брендированный контент в формате спонсированных дискуссий — вместе с индивидуальными подписками они составляют 30% дохода. Компании и фонды могут стать частью программы JOTA Discute («Дебаты»), финансируя создание неангажированного и продуманного контента, который проливает свет на технические детали юридических процессов.
«Google, например, мог бы профинансировать создание на нашем сайте раздела, посвященного свободе слова. В нем мы размещали бы обсуждения, судебные решения и законодательные акты в Бразилии, которые касаются этого вопроса»,—рассуждает Селигман.
Но JOTA предлагает корпоративным подписчикам не только подробные сводки новостей. Штатная команда специалистов по данным разработала специальный агрегатор, собирающий результаты голосований и дающий возможность спрогнозировать, будет ли окончательно принята та или иная законодательная инициатива. «Если инвестору требуется определить, насколько вероятно введение того или иного закона, влияющего на инвестиционный бизнес, он может воспользоваться алгоритмом. Мы предсказываем развитие событий с точностью более 90%», — поясняет Селигман.
JOTA также завела бота в Twitter, который отмечает годовщины громких судебных процессов. У главного аккаунта @JotaInfo более 200 тысяч подписчиков, и Twitter стал для компании одной из важнейших социальных платформ. «Иногда мы публикуем специальные материалы только в Twitter, а ссылки на сайт вообще не размещаем. Само присутствие там полезно для нашего бренда. JOTA даже приобрела довольно большую известность в Бразилии благодаря тому, что мы отправляем отчеты с заседаний напрямую в Twitter», — говорит Селигман.
Бизнес-модель издания опирается на подписчиков, и JOTA прилагает все усилия, чтобы заранее предугадать, что им будет интересно. По словам Селигмана, один из приоритетов компании — сделать сервис более персонализованным.