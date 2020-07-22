Новости права — перспективная ниша для СМИ

Более миллиона зарегистрированных адвокатов, миллионы судебных исков и тысячи юридических фирм — в Бразилии за новостями права следят все. Группа журналистов, до этого работавших в разных государственных СМИ, увидела здесь незанятую рыночную нишу. Так в 2014 году родилась JOTA — интернет-ресурс, освещающий деятельность судебной, исполнительной и законодательной власти.

Сооснователь сайта Фелипе Селигман работал в газете Folha de S. Paulo и специализировался на юридических сюжетах, но вскоре понял, что удовлетворить запрос определенного сегмента аудитории на подробную аналитическую и техническую информацию у него получается далеко не всегда.

«Для рядового читателя, которому надо просто быть в курсе дела, наши материалы оказались слишком сложными и перегруженными деталями, и их мало кто читал, — говорит он. — С другой стороны, были и те, кто хотел получить максимум подробностей, потому что они работают в этой сфере, — например, юристы и инвесторы. Ситуация складывалась тупиковая: приходилось писать для аудитории, которой такая информация не нужна, и при этом без возможности поделиться подробностями с теми, кто хотел их получить. Это мотивировало меня создать JOTA».

Изначально планировалось освещать только правовую тематику, но сайт быстро стал успешным (он вышел в плюс всего через год после запуска), и решено было включить в поле зрения все ветви власти. В начале работы над ресурсом трудились всего пять человек, а сегодня компания насчитывает около шестидесяти сотрудников и открыла офисы в столице Бразилии, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

В 2019 году JOTA получила премию WAN-IFRA World Digital Media Awards как лучший стартап в сфере цифровых новостей. По мнению одного из членов жюри, издание представляет собой «безупречно качественный продукт с продуманной бизнес-моделью».