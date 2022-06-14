В Узбекистане приняли новую редакцию закона «О рекламе»

Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиеев подписал принятый Законодательной палатой и одобренный Сенатом Олий Мажлиса Закон «О рекламе».

Необходимость принятия нового закона «О рекламе» обусловлена тем, что действующий был принят около четверти века тому назад. С тех пор в него 15 раз вносились изменения и дополнения. Тем не менее все они носили общий характер, многие нормы не работали, они не в полной мере охватывали производственные и правовые отношения, связанные с рекламной деятельностью.

Законодатели сочли, что до сих пор недостаточны требования к рекламной деятельности, не четко определены полномочия государственных и негосударственных организаций в области рекламы, приводящие к совершению большого количества правонарушений в правоприменительной практике.

Кроме того, отсутствуют требования к обеспечению безопасности объекта рекламы, не предусмотрены ограничения на рекламу лекарственных средств, биологически активных и пищевых добавок, продуктов питания, предназначенных для детей, алкогольных и энергетических напитков.

Новые понятия и запреты

Новая редакция закона дополняется такими новыми понятиями, как «объект рекламы», «ненадлежащая реклама», «неэтичная реклама», «скрытая реклама», «спонсорство». Совершенствуется порядок размещения рекламы на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации и телекоммуникационных сетях. Установлены общие и специальные требования к рекламе. В частности, в рекламе запрещается использовать иностранные слова и выражения, которые могут привести к искажению смысла информации и указывать цены (тарифы) в иностранной валюте.

Теперь запрещается:

• рекламирование товаров в печатных СМИ (учебники, школьные дневники, школьные тетради и др.), используемых в дошкольном образовании и воспитании, общем среднем, среднем специальном и профессиональном образовании;

• реклама информационной продукции без указания возрастной категории в случаях, предусмотренных законодательством о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью;

• использование форм, выражений и образов, противоречащих национальным и семейным традициям, а также общепринятым нормам нравственности и духовности.

В целях защиты несовершеннолетних от злоупотребления их доверием и отсутствием опыта, запрещена:

• демонстрация несовершеннолетних в опасных ситуациях, в ситуациях, побуждающих их к совершению действий, угрожающих их жизни и (или) здоровью, к причинению вреда собственному здоровью;

• дискредитация родителей и опекунов, подрыв доверия к ним несовершеннолетних;

• реклама товаров, запрещенных к приему или потреблению несовершеннолетними, в телевизионных, теле- и радиопрограммах, предназначенных для несовершеннолетних.

• запрещается привлекать к рекламе лекарственных средств знаменитостей, медицинский персонал или лиц, похожих на врачей. Нельзя использовать рекомендации ученых, медицинских работников, а также благодарности, рекомендации и рассказы о действиях рекламируемых лекарственных средств от отдельных известных лиц и персонажей.

Общая продолжительность рекламы на телеканалах, в телепрограммах, видео- и кинохроникальных программах не может превышать 20% эфирного времени в час, и 15% эфирного времени в сутки. Данное требование не распространяется на телеканалы, специализирующиеся на рекламе телепрограмм.

Телепередачи продолжительностью менее 10 минут не допускается прерывать рекламой и показывать вместе с рекламой.

Требования к языку в рекламе

В законе установлены новые требования к используемому в рекламе языку, а также переводу содержания рекламы с государственного, узбекского, на другие языки.

Согласно обновленной статье «Язык рекламы», как и ранее, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания и логотипы могут приводиться на языке оригинала. Сама же реклама должна распространяться на государственном языке.

Ее содержание может быть продублировано в переводе на другие языки.

Требование к размещению рекламы на государственном языке и переводу ее содержания не распространяются на рекламу, размещаемую:

• в печатных изданиях и другой издательской продукции, публикуемых исключительно на иностранных языках;

• на информационных веб-сайтах, размещающих материалы исключительно на иностранных языках;

• в ходе трансляций теле-, радио-, видео и кинохроникальных программ других материалов в СМИ, осуществляющих вещание на иностранных языках.

О рекламе алкоголя и табачной продукции

В сравнении с действующим законом, полностью запрещающим рекламу алкогольных напитков любой крепости, новый документ более мягок в отношении местных производителей пива, игристых и натуральных вин.

В майском докладе Всемирной организации здравоохранения «Снижение вреда от алкоголя — регулирование трансграничного маркетинга, рекламы и продвижения» с позитивом отмечалось, что в Узбекистане, как и в ряде других стран, действует полный запрет на рекламу алкогольной продукции. ВОЗ призывала правительства стран мира уделить больше внимания борьбе с рекламой алкоголя в силу ее трансграничного характера, агрессивного цифрового маркетинга производителей через соцсети и «инфлюенсеров».

Целенаправленная реклама в социальных сетях, особенно когда в ней предоставляется возможность делиться постами, не находится под эффективным контролем и представляет особую опасность для подростков и молодежи, говорится в докладе. Решением проблемы ВОЗ называет введение международного стандарта, кодекса по регулированию маркетинга алкоголя, включая продакт-плейсмент и рекламу в соцсетях инфлюенсеров.

Закон «О рекламе» в новой редакции допускает рекламу пива, натуральных и игристых вин, произведенных в Узбекистане, в следующих случаях:

• в залах гостиниц, предприятий торговли и общественного питания, где осуществляется торговля такой продукцией, а также в местах их демонстрации и дегустации;

• на веб-сайтах производителей и лиц, осуществляющих реализацию отечественных пива и вин, с указанием возрастной классификации информационного продукта;

• на железнодорожном и воздушном транспорте;

• по телевидению и радио с 23:00 до 7:00.

При рекламе отечественного алкоголя не допускается проведение стимулирующих акций или других подобных мероприятий и спонсирование мероприятий.

Законом также запрещено стимулирование продажи алкоголя путем безвозмездного распространения образцов продукции, спонсирования мероприятий с использованием наименования, товарного знака (знака обслуживания) и другими путями. В рекламе любых других товаров не допускается демонстрация употребления алкоголя.

Реклама табачной продукции и устройств для употребления табака и никотина запрещена. В законе установлено, что в рекламе любых других товаров не допускается демонстрация употребления табачной продукции и использования устройств для употребления табака и никотина.

Как и ранее, реклама энергетических напитков не запрещена, но ограничивается. В частности, запрещается:

• реклама энергетиков по телевидению и радио с 7 до 22 часов;

• реклама на объектах внешней рекламы и информации (щитах и баннерах);

• безвозмездное распространение образцов напитков в целях рекламы среди несовершеннолетних;-реклама энергетиков несовершеннолетним;

• спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для несовершеннолетних, если при этом используется наименование, товарный знак (знак обслуживания) или изображение энергетических напитков;

• распространение, в том числе продажа товаров (футболок, головных уборов и др.) среди несовершеннолетних с использованием наименования, товарного знака (знака обслуживания) или изображения энергетиков;

• реклама в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для детей и подростков.

В каждом случае реклама этих напитков должна содержать предупреждение о вреде их чрезмерного употребления и информацию о том, кому они не рекомендуются.

Она не должна демонстрировать процесс употребления напитков, содержать изображения людей, добившихся успехов в спорте, создавать впечатление, что потребление этого продукта имеет важное значение для социального и спортивного успеха или улучшения физического и психического состояния.

В законе также вводится запрет на стимулирующие акции с использованием энергетических напитков.

Неэтичная и ненадлежащая реклама

В законе «О рекламе» дано определение неэтичной и ненадлежащей рекламе. В нем запрещено использовать формы, фразы и образы, «противоречащие национальным и семейным традициям и общепринятым нормам морали и нравственности».

Закон вводит определение «неэтичная реклама» к которой отнесена реклама, нарушающая общепринятые нормы гуманности и морали путем использования оскорбительных слов, изображений и сравнений, касающихся пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения лиц.

Нормы морали интегрированы в принципы и нормы законодательства Узбекистана, от Конституции до кодексов и законов и подзаконных актов. Согласно статье 4-й Конституции, республика обеспечивает уважительное отношение к обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории. Таким образом, в рекламе должно быть соблюдено это требование Конституции. Неэтичной рекламой в законе признается также реклама, посягающая на объекты искусства, национальные или мировые исторические и архитектурные памятники, или порочащая флаг, герб, гимн и дискредитирующая валюту Узбекистана.

Помимо действовавших ранее требований к рекламе, в законе добавлено следующее:

• нельзя рекламировать товары в учебниках, школьных дневниках, тетрадях и других изданиях для дошкольного образования и воспитания, школ, колледжей и лицеев;

• нельзя указывать цены (тарифы) в иностранной валюте;

• запрещается рекламировать информационную продукцию без указания возрастной классификации в случаях, когда это требуется;

• запрещается умалчивать о существенных сведениях о товаре, условиях его приобретения или использования и (или) отображать информацию трудноразличимой для чтения, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение пользователи рекламы;

• нельзя использовать противоречащие национальным и семейным традициям, а также общепринятым нормам морали и нравственности форм, фраз и образов.

Реклама психотропных веществ и лекарств

Среди других новшеств в законе о рекламе следует отметить полный запрет рекламы психотропных и (или) сильнодействующих веществ наряду с наркотическими.

Для защиты детей от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе, в частности, запрещается:

• призывать несовершеннолетних приобретать товары или побуждать их обращаться с просьбой приобретения рекламируемых товаров;

• использование настоящего или игрушечного оружия;

• дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у детей;

• показ несовершеннолетних в опасных ситуациях, побуждение к совершению угрожающих жизни или здоровью действий и др.

Закон прямо запретил рекламу продуктов-заменителей грудного молока. Запрещена реклама пиротехнических средств,

Также введены дополнительные требования и запреты к рекламе лекарственных средств и биологически активных добавок к пище. Реклама лекарства, отпускаемого без рецепта, не должна утверждать, что это БАД, косметический продукт или средство гигиены или что действие лекарства гарантировано. Введен запрет и на ряд других визуальных и смысловых средств агрессивного или вводящего в заблуждение продвижения лекарств.

В отношении рекламы БАД установлен ряд требований, в частности, о том, что она не должна создавать впечатление, что БАД являются лекарством или обладают лечебными свойствами. Проведение стимулирующих акций (с раздачей или розыгрышем ценных призов и др.) лекарств и БАД запрещается.

Проверка нарушений

Обсуждение нового закона в парламенте Узбекистана и его принятие сопровождалось проверкой, проведенной органами прокуратуры на объектах культурного наследия в пяти регионах. Были выявлены грубые нарушения требования действующего законодательства.

На 72 объектах культурного наследия было выявлено 121 единица внешней рекламы, установленных незаконно.

В Бухаре, в частности, на 27 объектах культурного наследия было установлено 50 рекламных баннеров, в Самарканде — 45 баннеров на 25 объектах, в Ташкенте — 24 баннера на 18 объектах, в Хиве — 2 баннера на 2 объектах.

В частности, в Хиве на стене медресе Ибрагима Ахунда XIX века баннер салона красоты размером 6×3 метров полностью закрыл исторический вид здания. А в Ташкенте, на здании ресторана «Бахор», относящегося к памятнику XX века, баннер бильярдной и ресторана размером 7×9 метров «привел исторический облик здания в неприглядный вид», отмечается в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В ходе проверок с 53 объектов было снято 99 незаконно установленных рекламных баннеров. Кроме того, в соответствующие структуры внесены письменные указания по снятию еще 22 баннеров на 19 объектах.

Новый закон «О рекламе» вступит в силу через три месяца. За это время соответствующие ведомства должны привести в соответствие свои нормативные акты, регулирующие рынок рекламной деятельности Узбекистана.

Источник: Союз журналистов Узбекистана

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