Собака Павлова — друг читателя

Верстаем по законам физиологии
Почему наши печатные издания не похожи на арабские и японские? Потому что у них вязь и иероглифы — не ответ. Ответ другой: они строятся по другим принципам чтения. Справа налево и сверху вниз. Именно поэтому, даже если заменить в них тексты на русский язык, читать их вы не сможете. Ну, и зачем, скажете, нам это бесполезное и очевидное знание? Все просто. Вы порой верстаете свои газеты, не задумываясь о заложенных правилах чтения. И по этой причине чтение вашего издания дискомфортно.
Собственно, это какой-то своеобразный вид садизма — причинять читателю неудобства за его же деньги. Представьте, что горлышко у молочного пакета будет расположено не наверху, а в середине. Вот и живите теперь с этим.
Правила чтения — первый и главный закон, который должен соблюдаться самым неукоснительным образом в массовых изданиях. Именно заложенная на уровне физиологии привычка чтения должна диктовать вам приемы верстки.
Так что это за правила?
Слева направо
Ну, это очевидно. Как пишем, так и читаем сугубо слева направо. С прописей до крышки гроба. Правило, возведенное в физиологическую привычку. Если его нарушать, то чтение газеты будет для читателя либо неприемлемым, либо дискомфортным.
Даже в самых ничтожных мелочах это правило должно сидеть у дизайнеров в мозжечке. Оформительские приемы, уместные в айдентике, совершенно неприемлемы в массовой печати.
То есть никаких необусловленных правых выключек текста, врезов и заголовков. Категорически никаких. Даже выключка тех же самых заголовков по центру влечет для читателя дискомфорт.
Сверху вниз
И это правило точно так же заложено в подкорке. А значит, не может нарушаться в угоду мимолетного креатива.
Таким образом, ключевые точки входа в тексты (заголовок или заголовочный комплекс и основная «держащая» иллюстрация) должны быть расположены над текстом. Именно потому, что читателю так удобнее.
С прописной — строчными
Наверняка кто-то из вас в мессенджерах просил собеседника выключить капслок. Ну, признайтесь... А все потому, что это тоже одно из правил чтения. Нас всех учили читать и писать с большой буквы в строчном регистре. Поэтому использование прописного регистра для любого читателя — пытка.
Отсюда — никаких прописных заголовков (исключение могут составлять разве что самые крупные односложные заголовки материалов первого плана) и тем более прописных врезов (цитаты, справки, тематические ремарки...).
И еще по полтора...
Это тоже чрезвычайно важный момент. Интерлиньяж, он же — межстрочный интервал. Если вы хотите, чтобы чтение ваших текстов для читателя было комфортным, заложите в основном наборе интерлиньяж, превышающий кегль набора на полтора пункта. То есть если у вас основной набор имеет 9 кегль, то интерлиньяж в нем должен быть плюс-минус 10,5 пунктов. Тут все будет зависеть от расчета вашей модульной сетки. Но этот показатель в полтора пункта должен быть для вас сакрален. Плотный межстрочный интервал (скажем 9 на 9) попросту не даст вашему читателю возможность без ненормативной лексики дочитывать объемные тексты. Слишком разряженный интерлиньяж даст примерно тот же самый эффект.
И вот что еще важно. Ни в коем случае не «играйтесь» с этим интервалом во время верстки. Соблазн велик — подтянул интерлиньяж, и текст влез. Свою проблему вы решили, но устроили проблему читателю. Соблазны рубим на корню — требуем от авторов или ответсека сократить или добавить текст. И никак иначе.
Одним словом, суть такова — при любом решении в оформлении газеты в первую очередь задавайтесь вопросом «Насколько комфортно и просто это будет прочитано читателем?».
Иллюстрации:
1. Обратите внимание на абзацные отступы в начале текста (в начале лида материала, в первом абзаце начала текста после лида и в первом абзаце начала новой главки). Скорее всего, именно так у вас и строятся тексты. В начале каждого текста взгляд читателя бросается именно в этот самый левый верхний уголок. Так устроена привычка чтения. У всех. И что там у вас? А у вас там отступ, то есть «дырка».
2. Абзацные отступы очень важны и нужны, но не в лиде и не в начале текста, в том числе в начале новой главки. Взгляд читателя должен упасть в текст, а не в «дырку».
3. Один и тот же заголовок. Одно и то же начертание. Один и тот же кегль. А результат прочтения разный. Читать заголовки (если они неодносложны) в прописном регистре намного сложнее, чем в строчном.
3_1. А если капслоком у вас подан более объемный текст? Например, цитата. Ни один нормальный человек даже не подумает ее читать. Объемные тексты в прописном регистре — это ж газовая камера...
4. Подписи к иллюстрациям удобнее всего (удобнее всего для читателя) располагать под изображениями. Иллюстрация первична, значит, стоит выше. Подпись вторична — значит, располагается под ней. Таким образом, все органично воспринимается по правилу чтения — сверху вниз.
5. Если у вас модульная сетка с колонками-радикалами, и вы можете располагать подписи сбоку, опять включаем правила чтения. А значит, располагаем подпись справа. Иллюстрация первична, подпись вторична. Правило чтения «слева направо». Все верно. И ставим ее при этом по уровню верхней границы иллюстрации. Не посередине, не по низу, а именно по верхней границе. Потому что вы уже знаете про правило «сверху вниз».
6, 7. Сравните подачу одной и той же цитаты. Одна сформирована с обычной левой выключкой текста. Другая — с правой. Ну, и какая из них легче читается? Если вы ставите цитаты и врезы с правой выключкой, то признайтесь, что вы это делаете в угоду собственному креативу, а не для чтения.
8. Это текст, набранный с межстрочным интервалом, равным кеглю основного набора. Как вам? Комфортно?
9. А это текст с интерлиньяжем, превышающим кегль основного набора на 1,5 пункта. Вот так намного удобнее. Во всяком случае, читателю.
10. И, наконец, типичная русская игра в «А давай подгоним строчки». Когда текст не лезет, мы начинаем «играть» интерлиньяжем последних абзацев. Ну и пусть читатель мучается, главное — текст влез.