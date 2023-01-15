Собака Павлова — друг читателя

Почему наши печатные издания не похожи на арабские и японские? Потому что у них вязь и иероглифы — не ответ. Ответ другой: они строятся по другим принципам чтения. Справа налево и сверху вниз. Именно поэтому, даже если заменить в них тексты на русский язык, читать их вы не сможете. Ну, и зачем, скажете, нам это бесполезное и очевидное знание? Все просто. Вы порой верстаете свои газеты, не задумываясь о заложенных правилах чтения. И по этой причине чтение вашего издания дискомфортно.

Собственно, это какой-то своеобразный вид садизма — причинять читателю неудобства за его же деньги. Представьте, что горлышко у молочного пакета будет расположено не наверху, а в середине. Вот и живите теперь с этим.

Правила чтения — первый и главный закон, который должен соблюдаться самым неукоснительным образом в массовых изданиях. Именно заложенная на уровне физиологии привычка чтения должна диктовать вам приемы верстки.

Так что это за правила?

Слева направо

Ну, это очевидно. Как пишем, так и читаем сугубо слева направо. С прописей до крышки гроба. Правило, возведенное в физиологическую привычку. Если его нарушать, то чтение газеты будет для читателя либо неприемлемым, либо дискомфортным.

Даже в самых ничтожных мелочах это правило должно сидеть у дизайнеров в мозжечке. Оформительские приемы, уместные в айдентике, совершенно неприемлемы в массовой печати.

То есть никаких необусловленных правых выключек текста, врезов и заголовков. Категорически никаких. Даже выключка тех же самых заголовков по центру влечет для читателя дискомфорт.

Сверху вниз

И это правило точно так же заложено в подкорке. А значит, не может нарушаться в угоду мимолетного креатива.

Таким образом, ключевые точки входа в тексты (заголовок или заголовочный комплекс и основная «держащая» иллюстрация) должны быть расположены над текстом. Именно потому, что читателю так удобнее.

С прописной — строчными

Наверняка кто-то из вас в мессенджерах просил собеседника выключить капслок. Ну, признайтесь... А все потому, что это тоже одно из правил чтения. Нас всех учили читать и писать с большой буквы в строчном регистре. Поэтому использование прописного регистра для любого читателя — пытка.

Отсюда — никаких прописных заголовков (исключение могут составлять разве что самые крупные односложные заголовки материалов первого плана) и тем более прописных врезов (цитаты, справки, тематические ремарки...).

И еще по полтора...

Это тоже чрезвычайно важный момент. Интерлиньяж, он же — межстрочный интервал. Если вы хотите, чтобы чтение ваших текстов для читателя было комфортным, заложите в основном наборе интерлиньяж, превышающий кегль набора на полтора пункта. То есть если у вас основной набор имеет 9 кегль, то интерлиньяж в нем должен быть плюс-минус 10,5 пунктов. Тут все будет зависеть от расчета вашей модульной сетки. Но этот показатель в полтора пункта должен быть для вас сакрален. Плотный межстрочный интервал (скажем 9 на 9) попросту не даст вашему читателю возможность без ненормативной лексики дочитывать объемные тексты. Слишком разряженный интерлиньяж даст примерно тот же самый эффект.

И вот что еще важно. Ни в коем случае не «играйтесь» с этим интервалом во время верстки. Соблазн велик — подтянул интерлиньяж, и текст влез. Свою проблему вы решили, но устроили проблему читателю. Соблазны рубим на корню — требуем от авторов или ответсека сократить или добавить текст. И никак иначе.

Одним словом, суть такова — при любом решении в оформлении газеты в первую очередь задавайтесь вопросом «Насколько комфортно и просто это будет прочитано читателем?».

Иллюстрации: