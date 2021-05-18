Школа дизайна: правила газетной верстки

Правила. Да, кто ж их любит. Все по распорядку, от большой буквы до точки. От будильника до вечерней чистки зубов. Или эта избитая фраза — порядок бьет класс. Я и сам, чего уж там, ее вставляю в этой рубрике время от времени. Но давайте отступим от правил. В конце концов, речь же о дизайне, о творцах с взглядом обиженного пианиста и заламыванием рук… Открою секрет. Никаких правил нет. Как звучит известная фраза из «Пиратов Карибского моря», кодекс — это просто свод указаний, а не жестких законов. Но… Невозможно нарушить правила, если их нет. Вот об этом и поговорим.

И первое, о чем хочется сказать, — расхожие редакторские выражения «поиграйся шрифтами» и «упихни, чтобы влезло» никак не входят в понятие газетного дизайна. Просто потому, что газетный дизайн — это, прежде всего, те самые жесткие законы.

Представьте, что вы прораб. У вас есть план здания, этажность, высота, ширина и всякие другие непонятные мне термины. Начинаем строить красивый дом. По правилам, разумеется. И вот, когда мы уже на уровне третьего этажа, появляется взмыленный заказчик. Вместо 300 квартир, заложенных планом, он не удержался и продал 350. Ничего не напоминает? Бросьте. Сколько копий поломано в редакциях во время кровопролитных битв за объемы текстов. И чем сражения заканчиваются? Да-да, мы «упихиваем» дополнительные 50 квартир на полосу. Ну, редактора или ответсека я еще, отчаянно зажмурившись, могу понять. Но когда инициатива исходит от верстальщика — это уже пустоплюйство. Не знаю, из каких закутков своей головы я достал это несуществующее слово, но оно тут весьма кстати. О’кей. Мы тут совсем забыли про нашего прораба. Он — тот самый верстальщик. Только тарелочки у него другие. Кто-нибудь может себе представить, что он возьмется «заверстать» дополнительные квартиры в дом? Ведь в этом случае у кого-то потолки окажутся на высоте полутора метров.

Правила нужны не для того, чтобы их ненавидеть и обходить просто потому, что у вас не влезает или вам лень придумать другую конструкцию полосы. Они нужны, чтобы читатель «не бился головой об потолок». И с этим должны считаться в равной мере и редакторы, и верстальщики.

В графической модели любого издания должен быть тот самый свод законов:

— неприкасаемая модульная сетка;

— четко расписанная по гарнитурам, начертаниям и кеглям система текстово-заголовочных стилей;

— точный алгоритм «входа» в тексты (как вы пишете заголовки, подзаголовки, лиды);

— упорядоченная система второстепенных содержательных и навигационных «точек входа» (тематические врезы, цитаты, справки, указатели и т.д.);

— четкий стиль подачи инфографики и фотоиллюстраций…

И это лишь основные законы. Своего рода редакционная конституция, которую нельзя просто так взять и изменить только потому, что у редактора третий срок. Как только вы раз-другой «подтерлись» своим основным редакционным законом, все полетит в тартарары. Это как снежный ком, как стоящие друг за другом доминошки или как… Впрочем, нет, иначе уйдем от темы.

Все описанные «законы» мы проходили в этой рубрике. Сколько ж можно еще наступать на грабли?

Тут важно понимать вот что: попирая «конституцию», вы облегчаете свою жизнь. Но нарушаете жизнь своего читателя. Он совершенно не представляет, что у газеты есть какие-то формально прописанные законы. Откуда ему знать? Но он чувствует их. Никто же не задумывается, почему в пролетах подъездов одинаковое количество ступенек, почему кнопка включения и выключения у смартфонов всегда справа и почему у туалетной бумаги абсолютно одинаковые листочки. Просто это удобно, и мы к этим удобствам с легкостью привыкаем. С точно такой же легкостью читатель привыкает и к вашим правилам верстки. И как только вы продаете на полосу лишние квартиры, он встречает это с инстинктивным раздражением.

Все дело в приоритетах. Что для вас важнее — быстрее уйти с работы, меньше напрягаться, угодить начальнику или предоставить читателю привычный комфорт?

Одним словом, ваша конституция — это залог вашего качества перед прямым потребителем. Именно об этом вы должны прежде всего думать, когда у вас возникают спорные моменты при верстке.

Ну, и чтобы вбить последний гвоздь в крышку… Когда вы сравниваете свою газету с крупными изданиями и не можете понять, почему они выглядят так «фирмово», а вы — нет, то вот их секрет: они верстаются из номера в номер и из полосы в полосу, несмотря на начальников, прорабов, нехватку кирпичей, раствора и времени, ПО ПРАВИЛАМ. Никаких других тайн и секретных ингредиентов у них нет. Вот поэтому они такие «фирмовые» и при этом простые, понятные и удобные.

И если вы, саркастически улыбаясь, все же дочитали до этого абзаца, то знайте: лучшие дизайнерские работы — это, как правило, всегда исключения из правил. Тот самый случай, когда верстальщик плюет на законы. Плюет обусловленно в угоду синергии содержания и оформления. Так, чтобы это «заиграло», словно ноябрьское солнышко в Петербурге. Тут чрезвычайно важный смысл имеет прозвучавшее слово «исключение». На то и исключение, что оно не может быть поставлено на поток. Если у вас исключения в каждом номере или, еще страшнее, на каждой полосе, то это не исключения. Это — анархия.

Вот как выглядят основные правила верстки. Рассчитанные, прописанные и соблюдаемые.

Описание. Вид модульной сетки и ее «шаг», высота модуля

Принципы построения полос на основе редакционной модульной сетки

Правила построения публикаций (принятые отступы между публикациями и внутри каждой публикации)

Прописанная система текстово-заголовочных стилей с наименованиями, применением и описанием каждого стиля

Принципы подачи текстографики

Принципы подачи инфографики