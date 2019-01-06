Диалог, перешагнувший за век: Галина Лазутина

— Вообще-то я познакомилась с нашим профессиональным журналом, когда он еще носил имя «Советская печать». Это было как раз тогда, когда начиналась моя работа в редакции. Но журнал той поры оставил в моей памяти только странное голубовато-серое пятно с черными пятнами букв — наверное, это было цветовое решение обложки. Настоящее знакомство произошло позже и запомнилось навсегда. Однажды я открыла номер, в котором прочла фразу, ставшую для меня девизом: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает». Она принадлежала Анатолию Аграновскому — человеку, который для нас, молодых журналистов, был гуру в профессии. Редактировал журнал в это время уже Егор Яковлев, и на обложке значилось название ЖУРНАЛИСТ. Постепенно для меня стало привычкой заглядывать в его новые номера: журнал давал ощущение общности со всей журналистской братией нашей страны.

КАКИЕ РУБРИКИ, АКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТА ЗАПОМНИЛИСЬ?

— Конкретных рубрик журнала я перечислить не могу, они забылись за долгую жизнь. Да это, пожалуй, и не важно. Суть в том, что в памяти четко отпечатались основные направления его деятельности и реакция коллег на те или иные публикации. Помню, например, какой фурор произвел в нашей среде разворот ЖУРНАЛИСТА, на котором был представлен закон о печати, принятый в Чехословакии (это случилось где-то в начале 1968 года, незадолго до «пражской весны»). А чего стоили обсуждения статей того же Анатолия Аграновского или, скажем, Анатолия Рубинова! И сегодня для меня ЖУРНАЛИСТ — добрый помощник: там клуб молодых, позволяющий представить себе психологический портрет завтрашних журналистов; там — свидетельства того, как меняют нашу профессию вихри цифровой революции и соблазны мультимедийных богатств.

КАКИМ ВАМ ВИДИТСЯ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ?

— Сказать по правде, я с опаской прислушиваюсь к сегодняшним прогнозам непростой журналистской будущности. Мне кажется, что они мешают разглядеть, как в недрах бурлящего информационного пространства зарождаются формы журналистики, готовые в новых условиях подтвердить, что этот вид деятельности общественно необходим.

И дело не в мультимедийности, которая, конечно же, располагает к себе медиапотребителя. И даже не в стремлении увеличить оперативность информирования о происходящих событиях — с этим нам серьезно помогут справиться роботы. Соль в том, что становится все более острой нужда в общественной рефлексии по поводу происходящего — в обобщении опыта, достойного распространения, в выявлении скрытых проблем. И журналистика, демонстрируя свои мультимедийные наряды, одновременно начинает искать новые параметры документа о сегодняшнем дне.

Появляются журналистские истории, которые не уместишь на газетной странице и даже в журнальном разделе, — рождаются «живые журналы» и документальные журналистские книги. Найдут ли они читателя в наш компьютерный век? Возможно, что это произойдет не сразу. Но общественная нужда возьмет свое, а спрос, как известно, рождает предложение. Один из наиболее известных сегодня журналистов Д. Соколов-Митрич уже приступил к проекту, который может проложить широкую дорогу книжной разновидности журналистики. Наверное, и ЖУРНАЛИСТ в один прекрасный день повернется к ней лицом.

ПОЖЕЛАНИЯ ЖУРНАЛИСТУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— Главное все-таки в том, чтобы он сохранял в своей деятельности верность утверждению ключевого качества журналистики — достоверно и глубоко отражать сегодняшний день, не угождая чьим-то эгоистическим интересам.