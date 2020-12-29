Как живет отраслевая пресса в США. История одного успеха

Пока большинство печатных изданий в США подводят итоги 2020 года, который, по подсчетам аналитиков, обвалил печатный рынок на 25%, журнал LBM Journal вполне твердо стоит на ногах.

Основатель и генеральный директор LBM Journal Рик Шумахер считает, что залогом успеха издания стал аналитический подход к ведению медиабизнеса как такового. И прежде всего — направленное изучение рекламного рынка. Благодаря этому LBM Journal практически не потерял рекламодателей за последние два трудных года.

Рик Шумахер начал издавать LBM Journal в 2003 году в Ленсвилле (штат Миннесота). Это был типичный отраслевой журнал для бизнес-компаний, которые занимались покупкой и продажей пило- и строительных материалов. То, что называется b2b (бизнес для бизнеса). Сегодня LBM — это большая медиакомпания, которая не только издает свой журнал тиражом 40 тысяч экземпляров 11 раз в год, но и имеет свой сайт, издает ежедневный электронный бюллетень, публикует подкасты, организует ежемесячные вебинары и ежегодные большие конференции для профессионалов.

Чтобы добиться успеха, LBM пришлось конкурировать с двумя другими крупными изданиями, которые занимали 90% профильного рынка. «Мы боролись за рекламодателя и должны были показать ему эффективность рекламы именно в нашем журнале, — рассказывает Рик Шумахер. — И таким козырем стала именно аналитика».