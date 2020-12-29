Как живет отраслевая пресса в США. История одного успеха

Журнал о пило- и стройматериалах LBM Journal заканчивает год с оптимистическими результатами
Пока большинство печатных изданий в США подводят итоги 2020 года, который, по подсчетам аналитиков, обвалил печатный рынок на 25%, журнал LBM Journal вполне твердо стоит на ногах.
Основатель и генеральный директор LBM Journal Рик Шумахер считает, что залогом успеха издания стал аналитический подход к ведению медиабизнеса как такового. И прежде всего — направленное изучение рекламного рынка. Благодаря этому LBM Journal практически не потерял рекламодателей за последние два трудных года.
Рик Шумахер начал издавать LBM Journal в 2003 году в Ленсвилле (штат Миннесота). Это был типичный отраслевой журнал для бизнес-компаний, которые занимались покупкой и продажей пило- и строительных материалов. То, что называется b2b (бизнес для бизнеса). Сегодня LBM — это большая медиакомпания, которая не только издает свой журнал тиражом 40 тысяч экземпляров 11 раз в год, но и имеет свой сайт, издает ежедневный электронный бюллетень, публикует подкасты, организует ежемесячные вебинары и ежегодные большие конференции для профессионалов.
Чтобы добиться успеха, LBM пришлось конкурировать с двумя другими крупными изданиями, которые занимали 90% профильного рынка. «Мы боролись за рекламодателя и должны были показать ему эффективность рекламы именно в нашем журнале, — рассказывает Рик Шумахер. — И таким козырем стала именно аналитика».
«В разгар цифрового бума, многие издатели взяли на вооружение популярный слоган «цифра прежде всего» (digital first). Так поступили наши конкуренты. Но мы ориентировались на конкретную аудиторию, провели исследование и выяснили, что именно наша аудитория, имеющая дело со строительными и пиломатериалами, хочет читать бумажный журнал. И не прогадали. LBM Journal на бумаге пользуется спросом до сих пор», — рассказывает Рик Шумахер.
Хотя сегодня тенденции склоняются к цифровому рынку и издание развивается вместе со своей аудиторией.
С момента своего основания LBM постоянно сотрудничала с аналитическим агентством, которое помогало компании ориентироваться в рекламном рынке. Однако недавно руководитель агентства ушел на пенсию и решил распустить компанию.
«Я решил подсчитать, как агентство влияло на прибыль и был поражен, — рассказывает Рик Шумахер. — Те номера журнала, которые мы делали, опираясь на аналитику, принесли на 50 процентов больше дохода, чем выпуски без нее. Так, в 2019 году это примерно 240 тысяч долларов дополнительного чистого дохода, а в 2020-м — 210 тысяч долларов».
В результате Шумахер купил аналитическую компанию, поскольку считает, что LBM это выгодно. Впереди непростой 2021 год.