Миру – «Мир»: опыт газеты Le Monde

По ее словам, новые технологии и редакционные продукты также помогают охватить новую аудиторию по всему миру: «В том числе поэтому Le Monde быстро растет, увеличив число подписчиков более чем на 12% в прошлом году и более чем на 56% с 2019 по 2020 год».

Хотя они используют модель фримиум с сочетанием бесплатного и платного контента, количество бесплатного контента на сайте неуклонно сокращается. Тостейн заявляет, что 58% материалов Le Monde находится за пэйволом, тогда как пять лет назад этот показатель составлял 33%: «Мы думаем, что теперь мы нашли хороший баланс между бесплатными статьями для привлечения аудитории и платным контентом».

Трафик тоже вырос, и сейчас он на 10% выше, чем в прошлом году. Тостейн также замечает, что, как и большинство новостных изданий, Le Monde набрала много подписчиков в 2020 году, в течение первого года пандемии, а в первой половине 2021 года рост практически остановился и возобновился лишь в сентябре.

Миллионы в соцсетях

Тостейн отмечает, что Le Monde присутствует в социальных сетях в течение многих лет: «Это очень помогло нам в нашей цифровой трансформации. Мы смогли сделать наш контент более заметным, более доступным для диверсификации нашей аудитории. У нас есть отличная команда журналистов, которая публикует, редактирует и модерирует все публикации в социальных сетях».

У Le Monde больше всего подписчиков (10 миллионов) в Twitter*: они публикуют более 100 твитов в день, а на платформу приходится 1% их веб-трафика.