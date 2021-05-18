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Гибридная модель подписки: как Le Parisien удвоила число подписчиков за год
Брайан Везелинг
WAN-IFRA
Издатель и исполнительный директор Le Parisien — о проекте #LeParisien200000
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№
5
от
18 мая 2021
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мая 18, 2021
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Кейсы
,
Медиа
Клуб
Гибридная модель подписки: как Le Parisien удвоила число подписчиков за...
Издатель и исполнительный директор Le Parisien — о проекте #LeParisien200000
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