Платный доступ к изданию: история успеха Le Parisien

За последний год France’s Le Parisien удвоила как количество электронных подписчиков, так и доходы от цифровых подписок в основном благодаря выпуску большего количества «премиальных» статей, доступных только подписчикам.

«Мы до сих пор строим стратегию увеличения электронных подписчиков. Мы еще не достигли окончательной цели, мы двигаемся и мы строим стратегию», — сказала Софи Гурмелен, управляющий директор и издатель Le Parisien — Aujourd’hui en France («Сегодня во Франции»), подразделения LVMH Group.

Ранее на этой неделе Гурмелен присоединилась к вебинару WAN-IFRA, чтобы обсудить изменения, которые произошли в рамках проекта электронной трансформации #LeParisien200000. Проект был запущен в июне с целью достижения 200 000 электронных подписчиков за пять лет.

Le Parisien — местная газета, которая пишет как о локальных новостях Парижа, так и о глобальных. Гурмелен добавила, что Le Parisien была и остается большой печатной газетой с тиражом 300 000 экземпляров в день.

За последние несколько лет Le Parisien использовала стандартный платный доступ с лимитом, где пользователи могли читать установленное количество статей бесплатно перед обязательной подпиской для доступа к расширенному контенту.

Со временем они начали добавлять премиум-статьи, которые доступны только подписчикам, и сайт стал гибридом лимитированного и платного контента.

Привлечение внимания к премиальному контенту

Ранее в этом году Le Parisien начала стабильно повышать количество публикуемых премиальных публикаций с 10 до 50 в день. «Сегодня 90% новых подписчиков приходят через премиальные статьи», — сказала Гурмелен.

Она также заметила, что Le Parisien не только увеличила количество электронных подписчиков, но еще удвоила прибыль от них, потому цены за подписку были не только не снижены, но и увеличены. Электронная подписка раньше стоила €5 в месяц, сейчас же ее цена около €8 в месяц, и они планируют поднять ее до €10.

По словам Гурмелен, еще один важный фактор, который заставляет людей подписываться, и самое главное — это локальные новости.

Софи Гурмелен, Le Parisien:

Другое наблюдение — более чем 50% подписчиков приходят из приложений, поэтому приложения — это важная часть успеха нашей подписки. И только около 30% подписчиков поступают непосредственно из платного доступа.

Проект #LeParisien200000 запланирован на пять лет.

«Мы также переходим с полиграфической компании к цифровой медиакомпании, что означает реорганизацию отдела новостей, инвестиции в технологии и новые навыки», — сказала Гурмелен.

Чтобы увеличить конверсию, Le Parisien использовала данные пользователей для определения типа историй, которые переводят обычных читателей в подписчиков. Они обнаружили, что в этом выигрывают лонгриды, рассказы о человеческих интересах, недвижимости и темы локального передвижения, например езда на велосипеде.

Сотрудники отдела новостей теперь также имеют доступ к панели инструментов, которая показывает, как новости работают с подписчиками премиум-класса в режиме реального времени.

Одна из традиционных сфер освещения, которую Le Parisien сокращает, — это региональный спорт, на который, по словам Гурмелен, люди не подписываются.

Стратегии увеличения цифрового взаимодействия

Она также упомянула редакторские стратегические цели, которые включают:

• Создавать меньше, но лучше. В приоритете издания — истории с высоким цифровым потенциалом для воздействия и взаимодействия.

• Увеличить ценность местных новостей и реорганизовать отдел новостей, переместив фокус на контент.

• Создать новую команду и новые должности.

• Реструктурировать производство контента, чтобы рабочие процессы синхронизировались с потребностями цифровых технологий.

• Приобрести новые цифровые навыки, особенно в сфере видео, графики и социальных медиа.

• Повысить цифровую культуру и возможности в отделе новостей с помощью тренингов, обмена данными и ключевых показателей эффективности.

Следующая часть стратегии направлена на таргетинг аудитории через создание самых популярных среди читателей тем мини-публикаций, таких как окружающая среда, покупательская способность, PSG (местная футбольная команда), еда, наука и технологии.

Эти усилия по таргетированию аудитории и мини публикации — также ключевые аспекты европейской программы WAN-IFRA Table Stakes, в которой Le Parisien была активным участником.