Lecta временно остановит производство на ряде предприятий

Испанский производитель высококачественной и специальной бумаги Lecta отреагировал на высокие производственные затраты, сократив производство. Остановку объясняют высокими производственными и энергозатратами, а также снижением спроса.

Каких заводов касается решение, и когда произойдут остановки, компания не уточнила.

Lecta производит специальную бумагу для этикеток и гибкой упаковки, а также мелованную и немелованную бумагу для издательской и коммерческой полиграфии. Компания управляет семью бумажными фабриками в Испании, Франции и Италии общей мощностью около 1,7 млн тонн в год. Штат Lecta составляет около 3000 сотрудников.