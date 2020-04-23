Объединенный журфак. Видеолекции «Медиаэстетика: коротко и по-разному»

Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде. Медиаэстетический компонент коммуникации (если кратко – «технологии»+«восприятие» или «содержательность формы») рассматривают специалисты Челябинского государственного университета в рамках исследовательского проекта. Специально для «Объединенного журфака» они подготовили небольшие лекции-сообщения, позволяющие понять, как можно анализировать разные стороны коммуникации как части эстезиса. Лекции будут интересны студентам, работающим над курсовыми и выпускными работами, связанными с подобным материалом, а также всем, кто интересуется вопросами изменений в информационном обмене.

Курс открывается кратким вступлением, содержащим обзор всех тем проекта и помогающим составить общее впечатление о содержании лекций. Лекции посвящены таким формам журналистской деятельности, как новостные паблики, креативные комментарии, SMM, инфографика, отдельным тематическим направлениям («обзор плохого кино», научно-популярный сегмент, музыкальная журналистика), а также эмерджентным явлениям в коммуникации (рассмотрена «культура готового слова» и гаптическая коммуникация).

Сегодня мы публикуем первые две лекции проекта.

О лекторе

Марина Загидуллина, профессор, ведущий научный сотрудник, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челябинского государственного университета.

Тема лекции

Краткое объяснений базового термина мини-курса, посвященного медиаэстетике, а также презентация всех девяти лекций цикла. Задача этого вступления — помочь пользователям сориентироваться в аспектах самого понятия и подходах к анализу этой темы, а также понять прагматическую сторону медиаэстетического анализа в работе журналиста.

О лекторе

Светлана Симакова, доцент, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующая кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Челябинского государственного университета.

Тема лекции

О визуализации и визуальных практиках в журналистике сказано немало. Акцентом нашего занятия является не перечисление типов и видов визуального контента, а философско-эстетическое осмысление имеющегося тренда. Вниманию слушателей предлагается обзор литературы по данному вопросу. Рассматривается постмодернистская культура как генератор визуальности. Особое внимание уделено визуальному образу, его месту и роли в современной журналистике. И, конечно, на конкретных примерах проиллюстрировано как современные медиатенденции реализованы в визуальных – инфографических – практиках журналистики.