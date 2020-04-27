Объединенный журфак. Видеолекции «Медиаэстетика: коротко и по-разному» #2

Лекторы: Ирина Топчий и Василий Фёдоров
Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде.
Сегодня мы публикуем третью и четвертую лекции курса.
Креативное комментирование в социальных сетях
О ЛЕКТОРЕ
Ирина Топчий. Старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного университета.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
В ходе лекции мы познакомимся с понятием креативного комментирования в социальных сетях. На конкретных примерах разберемся, что такое креативное комментирование и как можно использовать вовлеченность пользователей в комментирование при продвижении своего контента.
Как работает безобразное и смешное в новостных пабликах
О ЛЕКТОРЕ
Василий Федоров. Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного университета.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
В лекции на примерах сообщений из новостных пабликов рассматриваются образцы безобразного/уродливого и смешного в журналистских текстах. Эти явления объясняются с эстетической позиции, как выражение протестных настроений, особой социальной оценки общественной и политической жизни страны. Безобразное/уродливое и смешное являются частью культуры, в лекции проводится параллель между примерами из искусства Средних веков и Возрождения и современной коммуникацией. На этом основании разбираются практики создания новости в пабликах, объясняется смешение информирования и оценивания факта, новости и публицистики.
Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде. Медиаэстетический компонент коммуникации (если кратко – «технологии»+«восприятие» или «содержательность формы») рассматривают специалисты Челябинского государственного университета в рамках исследовательского проекта. Специально для «Объединенного журфака» они подготовили небольшие лекции-сообщения, позволяющие понять, как можно анализировать разные стороны коммуникации как части эстезиса. Лекции будут интересны студентам, работающим над курсовыми и выпускными работами, связанными с подобным материалом, а также всем, кто интересуется вопросами изменений в информационном обмене.
Лекции посвящены таким формам журналистской деятельности, как новостные паблики, креативные комментарии, SMM, инфографика, отдельным тематическим направлениям («обзор плохого кино», научно-популярный сегмент, музыкальная журналистика), а также эмерджентным явлениям в коммуникации (рассмотрена «культура готового слова» и гаптическая коммуникация).
Другие лекции курса можно посмотреть здесь.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.