Объединенный журфак. Видеолекции «Медиаэстетика: коротко и по-разному» #2

Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде.

Сегодня мы публикуем третью и четвертую лекции курса.

Креативное комментирование в социальных сетях

О ЛЕКТОРЕ

Ирина Топчий. Старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного университета.

ТЕМА ЛЕКЦИИ

В ходе лекции мы познакомимся с понятием креативного комментирования в социальных сетях. На конкретных примерах разберемся, что такое креативное комментирование и как можно использовать вовлеченность пользователей в комментирование при продвижении своего контента.

Как работает безобразное и смешное в новостных пабликах

О ЛЕКТОРЕ

Василий Федоров. Кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного университета.

ТЕМА ЛЕКЦИИ

В лекции на примерах сообщений из новостных пабликов рассматриваются образцы безобразного/уродливого и смешного в журналистских текстах. Эти явления объясняются с эстетической позиции, как выражение протестных настроений, особой социальной оценки общественной и политической жизни страны. Безобразное/уродливое и смешное являются частью культуры, в лекции проводится параллель между примерами из искусства Средних веков и Возрождения и современной коммуникацией. На этом основании разбираются практики создания новости в пабликах, объясняется смешение информирования и оценивания факта, новости и публицистики.