Профессия

Объединенный журфак. Видеолекция «Традиционные профессиональные ценности и новые медиаформаты: диалог или конфликт»

Теги: 
Объединенный журфак

Лектор: Екатерина Выровцева

О лекторе

Екатерина Выровцева, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель кафедры медиалингвистики Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ.

 

Тема лекции

Создание собственных проектов профессиональными журналистами и редакторами можно назвать тенденцией развития современных медиа, особенно активно развиваются авторские каналы на платформе YouTube — «вДудь», «Парфенон», «Ещенепознер», «Редакция», «Эпидемия» и др. Новаторские мультимедийные форматы благодаря профессиональной деятельности их авторов представляют собой площадки, которые сохраняют и развивают традиционные ценности журналистики: принципы и способы представления информации, методы предъявления факта, средства и приемы публицистического стиля, соблюдение правовых и этических норм. 

Справка

Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».

Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

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21 апреля 2020

Апр 21, 2020

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