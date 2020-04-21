Объединенный журфак. Видеолекция «Традиционные профессиональные ценности и новые медиаформаты: диалог или конфликт»

О лекторе
Екатерина Выровцева, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель кафедры медиалингвистики Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ.
Тема лекции
Создание собственных проектов профессиональными журналистами и редакторами можно назвать тенденцией развития современных медиа, особенно активно развиваются авторские каналы на платформе YouTube — «вДудь», «Парфенон», «Ещенепознер», «Редакция», «Эпидемия» и др. Новаторские мультимедийные форматы благодаря профессиональной деятельности их авторов представляют собой площадки, которые сохраняют и развивают традиционные ценности журналистики: принципы и способы представления информации, методы предъявления факта, средства и приемы публицистического стиля, соблюдение правовых и этических норм.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.