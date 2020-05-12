Объединенный журфак. Видеолекции «Медиаэстетика: коротко и по-разному» #4

Лекторы: Светлана Панюкова и Арина Медведева
Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде.
Сегодня мы публикуем седьмую и восьмую лекции курса.
Как создать научно-популярный контент и получить много просмотров
О ЛЕКТОРЕ
Светлана Панюкова. Преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного университета.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
В ходе лекции разберем, что такое научно-популярная журналистика и в чем заключаются ее главные функции сегодня. Узнаем, на какие научпоп-проекты в России стоит обратить внимание. И, главное, обсудим несколько принципов создания качественного научно-популярного контента, которые помогут привлечь внимание молодой аудитории.
Кодовая эстетика YouTube
О ЛЕКТОРЕ
Арина Медведева. Ассистент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челябинского государственного университета.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
В ходе лекции разберемся с уникальным языком YouTube, в основном базирующемся на слиянии разных медиа, модусов и техник. Определимся с постмодернистскими истоками эстетики YouTube и выясним, какой стала его эстетика сегодня. Выявим основной технический и нарративный инструментарий блогеров и узнаем, как все это работает в рамках эстетической аргументации. В качестве примера разберем, как в рамках YouTube можно смешивать разные жанры, медиа и нарративные техники, а на выходе получить художественное произведение. И, конечно, попробуем понять, что это говорит нам о современной аудитории и как изменилось наше восприятие информации.
Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде. Медиаэстетический компонент коммуникации (если кратко – «технологии»+«восприятие» или «содержательность формы») рассматривают специалисты Челябинского государственного университета в рамках исследовательского проекта. Специально для «Объединенного журфака» они подготовили небольшие лекции-сообщения, позволяющие понять, как можно анализировать разные стороны коммуникации как части эстезиса. Лекции будут интересны студентам, работающим над курсовыми и выпускными работами, связанными с подобным материалом, а также всем, кто интересуется вопросами изменений в информационном обмене.
Лекции посвящены таким формам журналистской деятельности, как новостные паблики, креативные комментарии, SMM, инфографика, отдельным тематическим направлениям («обзор плохого кино», научно-популярный сегмент, музыкальная журналистика), а также эмерджентным явлениям в коммуникации (рассмотрена «культура готового слова» и гаптическая коммуникация).
Другие лекции курса можно посмотреть здесь.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.