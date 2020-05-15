Объединенный журфак. Видеолекции «Медиаэстетика: коротко и по-разному» #5

Лекторы: Максим Демчук и Марина Загидуллина
Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде.
Сегодня мы публикуем заключительные лекции курса.
Вербализация: музыка, написанная словами
О ЛЕКТОРЕ
Максим Демчук. Ассистент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челябинского государственного университета.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
В ходе лекции выясним, что такое вербализация и почему говорить о музыке сложнее, чем кажется на первый взгляд. Узнаем о предпосылках, благодаря которым появились актуальные сегодня механизмы вербализации музыки. Выясним, в чём всё-таки разница между музыковедением и музыкальной журналистикой. Ответим на вопросы, почему музыкальная критика бывает разной и с чем это связано. Поговорим о стратегиях вербализации звуковой эстетики в социальных сетях и том, почему говорить о музыке не многим проще, чем писать.
Медиаэстетика сенсорики: что такое виртуальная гаптика
О лекторе
Марина Загидуллина, профессор, ведущий научный сотрудник, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челябинского государственного университета.
Тема лекции
Размышление о «сенсорном повороте», идущим на смену эмоциональному сдвигу в коммуникации. Автор рассматривает так называемую «слайм-культуру» как пример развития новой формы коммуникации, содержанием которой становится передача тактильно-мускульных ощущений, выступающих самодостаточным сообщением.
Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде. Медиаэстетический компонент коммуникации (если кратко – «технологии»+«восприятие» или «содержательность формы») рассматривают специалисты Челябинского государственного университета в рамках исследовательского проекта. Специально для «Объединенного журфака» они подготовили небольшие лекции-сообщения, позволяющие понять, как можно анализировать разные стороны коммуникации как части эстезиса. Лекции будут интересны студентам, работающим над курсовыми и выпускными работами, связанными с подобным материалом, а также всем, кто интересуется вопросами изменений в информационном обмене.
Лекции посвящены таким формам журналистской деятельности, как новостные паблики, креативные комментарии, SMM, инфографика, отдельным тематическим направлениям («обзор плохого кино», научно-популярный сегмент, музыкальная журналистика), а также эмерджентным явлениям в коммуникации (рассмотрена «культура готового слова» и гаптическая коммуникация).
Другие лекции курса можно посмотреть здесь.
Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде. Медиаэстетический компонент коммуникации (если кратко – «технологии»+«восприятие» или «содержательность формы») рассматривают специалисты Челябинского государственного университета в рамках исследовательского проекта. Специально для «Объединенного журфака» они подготовили небольшие лекции-сообщения, позволяющие понять, как можно анализировать разные стороны коммуникации как части эстезиса. Лекции будут интересны студентам, работающим над курсовыми и выпускными работами, связанными с подобным материалом, а также всем, кто интересуется вопросами изменений в информационном обмене.
Лекции посвящены таким формам журналистской деятельности, как новостные паблики, креативные комментарии, SMM, инфографика, отдельным тематическим направлениям («обзор плохого кино», научно-популярный сегмент, музыкальная журналистика), а также эмерджентным явлениям в коммуникации (рассмотрена «культура готового слова» и гаптическая коммуникация).
Другие лекции курса можно посмотреть здесь.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.