Объединенный журфак. Видеолекции «Медиаэстетика: коротко и по-разному» #5

Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде. Медиаэстетический компонент коммуникации (если кратко – «технологии»+«восприятие» или «содержательность формы») рассматривают специалисты Челябинского государственного университета в рамках исследовательского проекта. Специально для «Объединенного журфака» они подготовили небольшие лекции-сообщения, позволяющие понять, как можно анализировать разные стороны коммуникации как части эстезиса. Лекции будут интересны студентам, работающим над курсовыми и выпускными работами, связанными с подобным материалом, а также всем, кто интересуется вопросами изменений в информационном обмене.

Лекции посвящены таким формам журналистской деятельности, как новостные паблики, креативные комментарии, SMM, инфографика, отдельным тематическим направлениям («обзор плохого кино», научно-популярный сегмент, музыкальная журналистика), а также эмерджентным явлениям в коммуникации (рассмотрена «культура готового слова» и гаптическая коммуникация).

Другие лекции курса можно посмотреть здесь.

Лекции курса «Медиаэстетика: кратко и по-разному» посвящены некоторым аспектам современной коммуникации, связанным с изменениями в информационной среде. Медиаэстетический компонент коммуникации (если кратко – «технологии»+«восприятие» или «содержательность формы») рассматривают специалисты Челябинского государственного университета в рамках исследовательского проекта. Специально для «Объединенного журфака» они подготовили небольшие лекции-сообщения, позволяющие понять, как можно анализировать разные стороны коммуникации как части эстезиса. Лекции будут интересны студентам, работающим над курсовыми и выпускными работами, связанными с подобным материалом, а также всем, кто интересуется вопросами изменений в информационном обмене.

Лекции посвящены таким формам журналистской деятельности, как новостные паблики, креативные комментарии, SMM, инфографика, отдельным тематическим направлениям («обзор плохого кино», научно-популярный сегмент, музыкальная журналистика), а также эмерджентным явлениям в коммуникации (рассмотрена «культура готового слова» и гаптическая коммуникация).

Другие лекции курса можно посмотреть здесь.