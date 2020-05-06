Объединенный журфак. Видеолекция «Нескучная агрожурналистика»

Лектор: Анна Медведева
О ЛЕКТОРЕ
Анна Медведева, главный редактор портала AGRO XX.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
Агрожурналистика — перспективное и актуальное направление, которое заслуживает внимания, особенно в связи с общественным осознанием важности производства продуктов питания на фоне пандемии коронавируса. Поговорим о том, что такое современная агрожурналистика, почему интерес к ней растет и как создавать интересные материалы. Сегодня агрожурналист выполняет ряд важных задач — вносит свой информационный вклад в развитие отрасли АПК, продвигая продукцию российских сельскохозяйственных предприятий и фермеров как на внутреннем, так и на внешнем рынках; помогает сформировать позитивное отношение к работе на земле; способствует решению экологических проблем, связанных с агропромышленным комплексом. Это достойная миссия и большие возможности для личностного роста, масса увлекательных тем и знакомства с замечательными людьми!
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.