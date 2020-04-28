Объединенный журфак. Видеолекция «Архетипические сюжеты и их модификации»

Лектор: Алла Шестерина
О ЛЕКТОРЕ
Шестерина Алла Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры электронных СМИ и речевой коммуникации Воронежского государственного университета, руководитель научно-образовательного проекта «Медиапсихология» и образовательного проекта «Конфликтология и медиасфера».
ТЕМА ЛЕКЦИИ
Сегодня мы с вами переживаем серьезные изменения в жизни вообще и в медиасфере в частности. И в контексте этих перемен нам может показаться, что мы создаем что-то принципиально новое. Отчасти это действительно так. Но меняется ли что-то на глубинном уровне медиатекстов?
Оказывается, далеко не все. Есть некие непреходящие элементы, понимание которых поможет нам быть услышанными в любой ситуации. Один из таких элементов — архетипические сюжеты.
В нашей лекции мы поговорим о том, какими бывают архетипические сюжеты, как они трансформируются сегодня, в ситуации, спровоцированной пандемией, а также о том, как знание архетипических сюжетов и их модификаций помогает сформировать интерес аудитории к медиатексту.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.