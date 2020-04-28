Профессия

Объединенный журфак. Видеолекция «Архетипические сюжеты и их модификации»

Теги: 
Объединенный журфак

Лектор: Алла Шестерина

О ЛЕКТОРЕ

Шестерина Алла Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры электронных СМИ и речевой коммуникации Воронежского государственного университета, руководитель научно-образовательного проекта «Медиапсихология» и образовательного проекта «Конфликтология и медиасфера».

 

ТЕМА ЛЕКЦИИ

Сегодня мы с вами переживаем серьезные изменения в жизни вообще и в медиасфере в частности. И в контексте этих перемен нам может показаться, что мы создаем что-то принципиально новое. Отчасти это действительно так. Но меняется ли что-то на глубинном уровне медиатекстов?

Оказывается, далеко не все. Есть некие непреходящие элементы, понимание которых поможет нам быть услышанными в любой ситуации. Один из таких элементов — архетипические сюжеты.

В нашей лекции мы поговорим о том, какими бывают архетипические сюжеты, как они трансформируются сегодня, в ситуации, спровоцированной пандемией, а также о том, как знание архетипических сюжетов и их модификаций помогает сформировать интерес аудитории к медиатексту.

Справка

Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».

Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

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28 апреля 2020

Апр 28, 2020

Профессия

Объединенный журфак. Видеолекция «Архетипические сюжеты и их модификации»
Лектор: Алла Шестерина

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