Объединенный журфак. Видеолекция «Архетипические сюжеты и их модификации»

О ЛЕКТОРЕ

Шестерина Алла Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры электронных СМИ и речевой коммуникации Воронежского государственного университета, руководитель научно-образовательного проекта «Медиапсихология» и образовательного проекта «Конфликтология и медиасфера».

ТЕМА ЛЕКЦИИ

Сегодня мы с вами переживаем серьезные изменения в жизни вообще и в медиасфере в частности. И в контексте этих перемен нам может показаться, что мы создаем что-то принципиально новое. Отчасти это действительно так. Но меняется ли что-то на глубинном уровне медиатекстов?

Оказывается, далеко не все. Есть некие непреходящие элементы, понимание которых поможет нам быть услышанными в любой ситуации. Один из таких элементов — архетипические сюжеты.

В нашей лекции мы поговорим о том, какими бывают архетипические сюжеты, как они трансформируются сегодня, в ситуации, спровоцированной пандемией, а также о том, как знание архетипических сюжетов и их модификаций помогает сформировать интерес аудитории к медиатексту.