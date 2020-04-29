Объединенный журфак. Видеолекция «Три причины, почему журналист должен написать хотя бы одну книгу»

Лектор: Евгения Письменная
О ЛЕКТОРЕ
Евгения Письменная — специальный корреспондент агентства Bloomberg. Работала в «Ведомостях», «Русском Newsweek», «Известиях», где писала об экономической политике и государственном регулировании. Автор книг «Этические коллизии в деловой журналистике», «Система Кудрина», «По большому счету», кандидат филологических наук.
Евгения — председатель Совета фонда «Медиастандарт», деятельность которого направлена на поддержку качественной журналистики и средств массовой информации в России.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
Журналисту полезно написать хотя бы одну книгу, чтобы стать журналистом. Написать не любовный роман или фантастику, а книгу документальную, то есть ту, которая рассказывает историю современности. Сохранить саму ключевую компетенцию классической журналистики: навык искать информацию, и писать актуальную историю журналист сможет, работая над книгой.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.