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Объединенный журфак. Видеолекция «Три причины, почему журналист должен написать хотя бы одну книгу»

Теги: 
Объединенный журфак

Лектор: Евгения Письменная

О ЛЕКТОРЕ

Евгения Письменная — специальный корреспондент агентства Bloomberg. Работала в «Ведомостях», «Русском Newsweek», «Известиях», где писала об экономической политике и государственном регулировании. Автор книг «Этические коллизии в деловой журналистике», «Система Кудрина», «По большому счету», кандидат филологических наук.

Евгения — председатель Совета фонда «Медиастандарт», деятельность которого направлена на поддержку качественной журналистики и средств массовой информации в России.

 

ТЕМА ЛЕКЦИИ

Журналисту полезно написать хотя бы одну книгу, чтобы стать журналистом. Написать не любовный роман или фантастику, а книгу документальную, то есть ту, которая рассказывает историю современности. Сохранить саму ключевую компетенцию классической журналистики: навык искать информацию, и писать актуальную историю журналист сможет, работая над книгой.

Справка

Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».

Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

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