Объединенный журфак. Видеолекция «Комментарий: второе дыхание жанра»

О лекторе

Светлана Распопова, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета, журналист, редактор раздела «Образование в медиа» журнала «Журналист».

Тема лекции

Свою лекцию я посвятила комментарию, потому что сегодняшняя ситуация в стране, связанная с коронавирусом, настолько непредсказуема, что каждому из нас важно знать компетентное мнение экспертного сообщества о вероятностном развитии событий. А это значит, что жанр комментария оказывается первым в строю!

Как говорил Михаил Бахтин, жанр не умирает, он засыпает и просыпается вновь, когда возникают в действительности для этого предпосылки. Это теория, конечно, но она подтверждается самой жизнью.

В лекции мы поговорим о том, что жанр — это не только тип текста, жанр — это способ видения действительности. И на конкретных примерах из своей журналистской практики я попытаюсь это показать. Мы поговорим о том, кто может выступать в роли экспертов, о чем сегодня можно спросить у экспертного сообщества и почему жанр комментария еще долгое время будет востребован жизнью.