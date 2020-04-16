Объединенный журфак. Видеолекция «Креативные формы и методы подачи журналистских текстов»

Лектор: Людмила Васильева
О ЛЕКТОРЕ
Людмила Васильева. Доктор филологических наук, профессор, преподаватель Департамента коммуникаций и журналистики Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета. Работала в Дальневосточных представительствах федеральных каналов: «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета», собкор «Независимой газеты» по Приморскому краю, в PR-командах.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
В ходе лекции разберем формы и методы усиления эмоциональных приемов воздействия текстов, рассмотрим маркетинговую продуктовую концепцию и ее влияние на создание журналистского продукта — текста. Исследуем новое качество исторически сложившихся методов подач, познакомимся с журналистской кухней в подготовке текстов (практические рекомендации). Учебное пособие: Васильева Л.А. Делаем новости. М. : «Аспект пресс». Книга выдержала семь изданий, размещена в интернете.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак». Другие лекции можно посмотреть здесь.
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.