Объединенный журфак. Видеолекция «Как писать о России для международной аудитории»

О ЛЕКТОРЕ

Анна Андрианова — журналист агентства Bloomberg, пишет про экономику России, центральный банк и министерство финансов с 2014 года. До этого работала в CNBC в Нью-Джерси, США. Получила образование журналиста в New York University и экономическое образование в МГТУ МАМИ. Анна работала в маркетинге и рекламе до перехода в деловую журналистику.

ТЕМА ЛЕКЦИИ

Журналисту всегда важно знать и понимать свою аудиторию. Писать о России для международной аудитории очень интересно, но требует некоторой перестройки восприятия своей родной страны и также знание других стран и культур. Как не впасть в стереотипы и рассказать о России доступно, послушайте в этой лекции.