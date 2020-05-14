Профессия

Объединенный журфак. Видеолекция «Как писать о России для международной аудитории»

Теги: 
Объединенный журфак

Лектор: Анна Андрианова

 

О ЛЕКТОРЕ

Анна Андрианова — журналист агентства Bloomberg, пишет про экономику России, центральный банк и министерство финансов с 2014 года. До этого работала в CNBC в Нью-Джерси, США. Получила образование журналиста в New York University и экономическое образование в МГТУ МАМИ. Анна работала в маркетинге и рекламе до перехода в деловую журналистику.

 

ТЕМА ЛЕКЦИИ

Журналисту всегда важно знать и понимать свою аудиторию. Писать о России для международной аудитории очень интересно, но требует некоторой перестройки восприятия своей родной страны и также знание других стран и культур. Как не впасть в стереотипы и рассказать о России доступно, послушайте в этой лекции.

Справка

Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».

Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
14 мая 2020

мая 14, 2020

Профессия

Объединенный журфак. Видеолекции «Медиаэстетика: коротко и по-разному» #5
Лекторы: Максим Демчук и Марина Загидуллина

Рынок

Хроники российского медиавируса
Как российские онлайн-медиа отрабатывают коронавирусную повестку, привлекая в том числе новую аудиторию

Рынок

Люди, доходы и контент. Чем живет газета на Крайнем Севере
Раскрываем формулу успеха газеты «Красный Север»

Вам будет интересно: