Объединенный журфак. Видеолекция «Как писать о России для международной аудитории»

Лектор: Анна Андрианова
О ЛЕКТОРЕ
Анна Андрианова — журналист агентства Bloomberg, пишет про экономику России, центральный банк и министерство финансов с 2014 года. До этого работала в CNBC в Нью-Джерси, США. Получила образование журналиста в New York University и экономическое образование в МГТУ МАМИ. Анна работала в маркетинге и рекламе до перехода в деловую журналистику.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
Журналисту всегда важно знать и понимать свою аудиторию. Писать о России для международной аудитории очень интересно, но требует некоторой перестройки восприятия своей родной страны и также знание других стран и культур. Как не впасть в стереотипы и рассказать о России доступно, послушайте в этой лекции.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.