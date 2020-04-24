Объединенный журфак. Видеолекция «Журналисты vs блогеры, в чем отличие?»

Лектор: Владислав Куликов
О лекторе
Владислав Куликов, обозреватель отдела права Российской газеты.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
Зачем нужны журналисты, когда есть блогеры? Сегодня подобные вопросы звучат непростительно часто. Мало того, сами журналисты порой не находят, что на это ответить. Обозреватель отдела права РГ объясняет, каким должен быть журналист, чтобы ни у кого не возникало сомнений по поводу будущего журналистики. Хотя сам автор считает свою лекцию абсолютно бесполезной, ее все-таки стоит подслушать. Почему? А это — интрига.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.