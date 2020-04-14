Профессия

Объединенный журфак. Видеолекция «Зачем нужны лонгриды в эпоху коротких сообщений и мессенджеров»

Теги: 
Объединенный журфак

Лектор: Александра Павлова

О ЛЕКТОРЕ

Александра Павлова. Кандидат филологических наук, преподаватель факультета журналистики Московского международного университета. Руководитель проектов коммуникационного агентства «АГТ».

 

ТЕМА ЛЕКЦИИ

В ходе лекции разберемся, в чем сила лонгрида на фоне тренда к сокращению длины сообщений. Узнаем, как определить, что тема подходит для лонгрида, из каких этапов состоит работа над ним. Выясним, что все-таки важнее: текст или мультимедиа? Ответим на вопросы, как определиться с количеством, порядком и выбором элементов. Разберем лонгрид на составные части и подробнее рассмотрим самые популярные.

Справка

Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».

Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

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