Объединенный журфак. Видеолекция «Зачем нужны лонгриды в эпоху коротких сообщений и мессенджеров»

Лектор: Александра Павлова
О ЛЕКТОРЕ
Александра Павлова. Кандидат филологических наук, преподаватель факультета журналистики Московского международного университета. Руководитель проектов коммуникационного агентства «АГТ».
ТЕМА ЛЕКЦИИ
В ходе лекции разберемся, в чем сила лонгрида на фоне тренда к сокращению длины сообщений. Узнаем, как определить, что тема подходит для лонгрида, из каких этапов состоит работа над ним. Выясним, что все-таки важнее: текст или мультимедиа? Ответим на вопросы, как определиться с количеством, порядком и выбором элементов. Разберем лонгрид на составные части и подробнее рассмотрим самые популярные.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.