Объединенный журфак. Видеолекция «Работа в информагентстве: текущие и эксклюзивные новости»

Лектор: Игорь Ермаченков
О ЛЕКТОРЕ
Игорь Ермаченков. Руководитель направления «Экология», редакция портала «Будущее России. Национальные проекты», информационное агентство ТАСС.
ТЕМА ЛЕКЦИИ
Начинающие новостные журналисты смогут узнать, как создать входящий новостной поток, как вылавливать из него важные сообщения и писать новости, которые будут читать. Кроме того, познакомимся со способами поиска эксклюзивов, написания текстов, которые определяют картину дня.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.