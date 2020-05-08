Объединенный журфак. Видеолекция «Особенности подготовки разговорной программы на радио»

Лектор: Алексей Гудошников
О ЛЕКТОРЕ
Алексей Гудошников, журналист, ведущий радиостанции «Говорит Москва».
ТЕМА ЛЕКЦИИ
Ведущий расскажет, как формируются вопросы, которые ведущий планирует обсудить в эфире, как организуется интерактив с аудиторией. Алексей Гудошников делится своими личными находками в мастерстве общения со своими радиослушателями.
Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».
Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.