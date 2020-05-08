Профессия

Объединенный журфак. Видеолекция «Особенности подготовки разговорной программы на радио»

Теги: 
Объединенный журфак

Лектор: Алексей Гудошников

 

О ЛЕКТОРЕ

Алексей Гудошников, журналист, ведущий радиостанции «Говорит Москва».

 

ТЕМА ЛЕКЦИИ

Ведущий расскажет, как формируются вопросы, которые ведущий планирует обсудить в эфире, как организуется интерактив с аудиторией. Алексей Гудошников делится своими личными находками в мастерстве общения со своими радиослушателями.

Справка

Лекция опубликована в рамках проекта «Объединенный журфак».

Мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».

Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.

Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.

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от
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Лектор: Алексей Гудошников

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