Легко ли отличить фейк от правды? Пройдите тест и поучаствуйте в научном исследовании

Лаборатория социальной и когнитивной информатики (НИУ ВШЭ) проводит исследование, посвященное тому, как люди воспринимают фейковые новости в соцсетях. Цель проекта — узнать, как пользователи с разным уровнем медиаграмотности распознают ложные сообщения в интернете и что помогает им ориентироваться в потоке противоречивой информации.

На этом этапе проекта ученые ищут респондентов — профессиональных журналистов, которые работают в медиа сейчас или работали в прошлом.

Чтобы поучаствовать, нужно пройти небольшой тест. Участники увидят несколько новостей, опубликованных с комментариями из соцсетей, и должны будут угадать, какие из них правдивые, а какие — ложные. Затем вас попросят ответить на несколько вопросов о себе, а в конце вы узнаете свой результат. Все ответы анонимны, а результаты исследования будут представлены в обобщенном виде.

В лаборатории рассчитывают, что благодаря исследованию удастся не только лучше понять, какие факторы влияют на доверие информации в интернете, но и дать практические рекомендации сотрудникам медиа.