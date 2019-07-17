Лекция ведущих телеканала MTV пройдет в «Школе журналистики на свежем воздухе»

22 июля пройдет третья встреча в рамках цикла лекций журфака МГУ «Школа журналистики на свежем воздухе» в Парке Горького. С лекцией «Работа телеведущего: секреты и лайфхаки» выступят ведущие телеканала MTV Россия, выпускники факультета журналистики МГУ Тата Меграбян и Артем Колесников.

Как на студенческой скамье стать ведущим популярного телеканала, как создать селф-бренд телеведущего, в чем состоит специфика интервью с артистами, чем «синхрон» отличается от жанра интервью и как разговорить интервьюируемого?Ответ на эти и другие вопросы попробуем найти с Татой Меграбян и Артемом Колесниковым.

«Школа журналистики на свежем воздухе» — совместный образовательный проект факультета журналистики МГУ и Парка Горького. В течение лета по понедельникам своим взглядом на самые актуальные проблемы СМИ и медиа поделятся ведущие преподаватели, выпускники факультета и журналисты-практики. 1 июля курс открыла декан факультета журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова лекцией «Цифровая журналистика: перспективы и вызовы».

Программа лектория и подробная информация размещены на официальном сайте факультета журналистики МГУ и Парка Горького.

Место проведения: Летний кинотеатр «Пионер» в Парке Горького.