Почему бывшая модель больше не хочет быть «Моной Лизой компьютерной науки»

Как говорит она сама, ни до, ни после она не позировала «ню» и быстро забыла про этот эпизод. Но тогда редакция решила сделать ее «девушкой месяца» ноябрьского номера. В ее имя добавили одну букву, и она из Лены превратилась в Lenna и появилась на знаменитом «плеймейте» — центральном вкладыше-постере. Для издания этот номер стал абсолютным рекордом: было продано семь миллионов экземпляров! Тут стоит отметить немаловажную деталь: и Лена Седерберг, и фотограф Дуэйт Хукер (Dwight Hooker) тогда полностью отказались от своих прав в пользу Playboy.

Следующим летом 1973 года исследователь из Института обработки сигналов и изображений при Университете Южной Калифорнии Александр Савчук и его коллеги искали «оригинальное» изображение для того, чтобы отсканировать для доклада на одной из конференций. У одного из них оказался под рукой старый уже номер Playboy. Они вырвали плеймейт и пропустили его через сканер, взяв лишь портрет «Ленны» и откадрировав изображение на уровне плеч. Разрешение по тем временам было фантастическим — 512x512 пикселей! Как объяснял позднее Савчук, их выбор якобы был связан с тем, что фрагмент изображения «содержит интересное сочетание деталей, однородных областей и текстур, что позволяет хорошо протестировать различные алгоритмы обработки изображений».

Возможно, это так, но очевидно также и то, что изображение молодой красивой женщины, которое стало эталоном для исследования алгоритмов обработки изображений и постоянно публиковалось в научных статьях, оказалось приятным для глаза исследователей — в то время преимущественно мужчин. Заметим, что ситуация эта сохраняется и до сих пор: в большинстве приложений анализа и обработки изображений Lenna используется точно так же, как и текстовые панграммы вроде «Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю» или «The quick brown fox jumps over the lazy dog». Но, как заявил компьютерному журналу Wired Джеймс Хатчинсон из инженерного колледжа Университета Иллинойса, для исследователей она стала «кем-то вроде Риты Хейворт для американских солдат в окопах Второй мировой войны».

Playboy, которому принадлежали права на изображение, поначалу подумывал подать иск об их нарушении, но быстро отказался от этой идеи, осознав выгоду, которую «Мона Лиза компьютерной науки» и «Святая покровительница JPEG», как окрестили изображение, приносит ему в качестве бесплатной рекламы.

Но что же сама Лена Форсен (Седерберг)?

Сначала, когда через много лет она узнала, что ее юное изображение превратилось в эталон, которым пользуются почти 50 лет, она была удивлена и даже польщена. Тем более что ее изображение было «целомудренно» обрезано. Ее стали приглашать на различные конференции, а еще три года назад она даже поучаствовала в фотосессии для упомянутого выше известного журнала Wired.

Но не так давно она осознала, что эта история становится для нее все более и более неприятной — начиная с того, что ее имя коверкается и в него добавляется лишняя буква N, и кончая тем, что в статьях, например, Википедии авторы считают обязательным указывать ее объем груди, талии и бедер на момент публикации. Сегодня она заявляет о своем праве быть просто забытой и исчезнуть из интернета. И многие ее в этом поддерживают. Возникло движение Loosing Lenа (очевидно, в противовес заголовку Finding Lena в журнале Wired), которое запустило петицию о том, чтобы убрать ее изображение из общего доступа. И даже был снят одноименный документальный фильм, который свободно доступен в Facebook.

Сторонники и сторонницы Лены Форсен говорят, что существует множество других изображений для калибровки, тестирования и совершенствования алгоритмов их обработки. Еще в 2013 году исследовательница Дианна Ниделл из колледжа Клермонт Маккензи в статье «За каждым изображением стоит история» пишет: «Достаточно набрать в Google словосочетание «image processing» — и обязательно увидите изображение Лены». Она считает, что отчасти из-за этого в данную сферу науки приходит очень мало девочек. Потому что почти все знают, что за изображением-эталоном стоит история одной фривольной фотографии из журнала Playboy. «Я была буквально единственной женщиной в классе, где было 30 мужчин, — рассказывает она. — Они открывают учебники, а там Лена, и все мужчины начинают хихикать».