Несколько вопросов Ленину из неслучившегося интервью

Я учусь то ли в третьем, то ли в четвертом классе. Наша учительница, Галина Николаевна, делает с нами стенгазету, и поэтому мы все мечтаем о журналистике. А еще она читает нам стихи и рассказы о Ленине, и мы хотим стать такими же добрыми и человечными, как он. Помню один из своих школьных дней. Накануне 22 апреля мы с подругой Татьяной задумываем выпустить газету. После школы, не заходя домой, мчимся в культтовары, писчебумажный магазин, сейчас там продают товары для бизнеса. Пересчитываем мелочь, оставшуюся от школьного завтрака, и, отдав кассиру все до копейки, покупаем лист ватмана и самые дешевые краски. А потом, забыв про уроки, самозабвенно делаем газету. Вырезаем из журнала портрет Ленина, от руки пишем стихи: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». И красками рисуем название газеты: «Поздравляем Галину Николаевну с днем рождения Владимира Ильича!».

22 апреля 2020 года для меня снова связано с Лениным и с журналистикой. На сегодняшнем занятии я предлагаю студентам необычное задание: «Сформулируйте несколько вопросов, которые бы вы хотели задать Ленину». Это задание не вызывает у них никакого удивления, может быть потому, что все мы общаемся сегодня удаленно. Как говорил поэт, у меня, да и вас, в запасе вечность, что нам потерять часок-другой.

В технологии интервью есть такой вид вопросов — гипотетические, когда журналист приглашает своего собеседника заняться прогнозом или пофантазировать о возможных последствиях действий. Эти вопросы имеют оттенок условного значения. Условность вопросов к Ленину трудно переоценить, но в данном случае важны не ответы, важны вопросы. Именно они стимулируют рождение мыслей, которые ранее, может быть, не приходили нам в голову. Это вопросы к себе и времени, в котором мы живем.

Несколько вопросов Ленину:

— Чему у вашего поколения можно поучиться тем, кто сегодня идет в политику?

— Как вы считаете, революция 1917 года была единственным выходом для России?

— От чего бы вы отказались в своей политике, глядя на день сегодняшний из далеких двадцатых годов прошлого века?