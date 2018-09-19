Ленте.ру выписан штраф за незаконную рекламу

Лента. ру выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконную рекламу букмекерских контор «Bwin» и «Фонбет». Соответствующее постановление вынесла ФАС в понедельник 17 сентября.

В июле этого года Комиссия ведомства признала информационный ресурс виновным в нарушении Закона о рекламе. На главной странице сайта был размещен баннер с гиперссылкой для перехода на официальный сайт «Bwin», а во вкладке «Спорт» — баннер со ссылкой на сайт букмекерской конторы «Фонбет».

При этом сайт Ленты не зарегистрирован в качестве спортивного сетевого изданияи и не имеет права распространять рекламу организаторов основанных на риске игр и пари.