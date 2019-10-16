Леонид Парфенов убрал слово «Намедни» из названия своей программы на YouTube из-за претензий НТВ

Телеканал НТВ выступил против использования названия «Намедни» для передачи на YouTube-канале Леонида Парфенова. Об этом говорится в комментарии Парфенова, который продюсер журналиста Илья Овчаренко предоставил изданию Znak.com.

Парфенов объяснил, что телеканал направил свои возражения его партнеру по проекту перед нынешним, вторым сезоном передачи, в котором рассказывается про период в истории СССР с 1952 года по 1960 год. «Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить. Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным», — заявил Парфенов.

Он добавил, что перед первым сезоном передачи, в котором освещаются события с 1946 года по 1951 год, телеканал-правообладатель предварительно не возражал против использования названия «Намедни», но не захотел оформить это официально.

«Намедни» —популярный авторский проект Парфенова, который стартовал в начале 90-х годов и с 1993-го по 2004 год выходил на телеканале НТВ. С 1997 года по 2003-й программа существовала как документальный проект. В 2019 году Парфенов начал выпускать историческую программу под названием «Намедни» на своем YouTube-канале «Парфенон». Первый сезон охватывал период с 1946 по 1951 год.

Второй сезон стартовал 7 октября, пока что на канале выложено два выпуска программы. При этом в названиях обоих выпусков не оказалось слова «намедни».