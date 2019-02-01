Медиа-аналитик «Медузы» Екатерина Летова покинула издание

«Медузу» покидает Екатерина Летова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook:
Друзья, сегодня мой последний рабочий день в любимом издании, а с февраля я начинаю искать работу
быть частью «Медузы» с запуска было честью (спасибо размером с небоскреб Galina Timchenko и Ilya Krasilshchik за доверие), счастьем и чудом (спасибо самым крутым в мире коллегам, которые стали семьей, горжусь невероятно возможностью с вами поработать).
Последние 4 года Летова занималась медиа-аналитикой, проектным менеджментом и организацией мероприятий. Теперь она находится в поиске работы.
Фото: Katya Letova / Facebook