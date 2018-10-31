Письмо позовет в дорогу

И кто же знал, что эта публикация станет звеном в цепи необыкновенных событий, которые продолжаются по сию пору.

В Кабул из редакции «Комсомолки» мне переслали письмо, которое пришло из далекой азербайджанской глуши, от четы учителей Надира и Гюльназ Зейнал-Заде. Они писали, что у них родилась дочка и они, прочитав очерк, решили назвать ее Фазилей. Они просили через меня разыскать Мухтара и сообщить ему, что его сестренка жива, только адрес у нее теперь — маленькая деревня в Нагорном Карабахе. Но это легко сказать — разыскать капитана в воюющей стране. После долгих мытарств я нашел Мухтара в зоне племен, под городом Гардез, он уже был майором, много пережил на войне, и когда я показал ему письмо из Азербайджана, Мухтар не смог сдержать слез: так его это пробило.

Через три года он приехал в Москву, в военную академию, на трехмесячные курсы. И мы отправились вместе на Кавказ. И сейчас помню — район назывался Кубатлы, а деревня Караджаллы. Ночь на поезде от Баку, потом несколько часов на машине по горным серпантинам. И там Мухтар встретился со своей сестренкой Фазилей. Весь Азербайджан узнал об этой истории: газеты о ней писали, телевидение показывало.

Я написал повесть про Фазилю, которая вышла в «Молодой гвардии», потом ее издали в нескольких наших республиках, перевели в Афганистане. Погибшая девочка на годы стала национальной героиней для тех афганцев, которые нам поверили. Ее именем назвали проспект в Герате. Про нее сочиняли стихи и песни. А живая маленькая Фазиля, ни о чем не догадываясь, росла в азербайджанской глуши.

Затем была бойня в Карабахе, учителя Надир и Гюльназ стали беженцами и в итоге осели на Украине. Мухтар дослужился до генерала, а когда моджахеды захватили Кабул (1992 год) он, в отличие от большинства других партийных и военных, не уехал из страны, остался. И мне сказал тогда в Кабуле, прощаясь (думали, навсегда): «Останусь на родине, и будь что будет».

Когда, спустя десять лет, уже после изгнания талибов, я снова смог приехать в Афганистан, то первым делом разыскал Мухтара. Чудо: он жил в том же доме, в той же квартире. Мы встретились, обнялись. Он сидел на полу, поджав под себя ноги, весь седой, с черным, словно у мулата, лицом и пытался за один вечер рассказать мне все, что случилось с ним с тех пор, как мы расстались. Но разве можно пересказать за один вечер целую жизнь?