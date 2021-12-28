Письмо Деду Морозу: о чем мечтают главные редакторы

Главные редакторы поделились своими впечатлениями о 2021-м и загадали желания на 2022-й
2021-й был контрастным: пандемия, вакцинация, протесты, победы в спорте, Пересильд на орбите. Словами года признали «спутник», «вакцина», «настойчивость». В мире медиа ими, скорее всего, стали бы «иноагент», «алгоритмы», «монетизация». Ведь всегда так: что болит, о том и говорим.
Чем запомнился этот год для СМИ? Что получилось, о чем жалеем и чего хотим? Главные редакторы поделились своими впечатлениями о 2021-м и загадали желания на 2022-й.
Таня Коэн, главный редактор онлайн-журнала «Нож»:
— 2021-й был стрессовым для всех, но на работу «Ножа» он повлиял меньше — мы с самого запуска практикуем полную удаленку. Меньше, чем в 2020-м, писали о коронавирусе, потому что стало понятно, что читатели этой темы уже переели. Прорабатывали инклюзию людей с особенностями здоровья: писали про доступный туризм, трудоустройство инвалидов, почему покупать подарки детдомовцам — на самом деле плохая и вредная практика. При всем этом «Нож» остается «Ножом» и продолжает выпускать такие уникальные материалы, как «Культурная анатомия зада» от нашего автора Сергея Зотова.
Желания под елочку у меня два: во-первых, вечно актуальное «вот бы больше хороших авторов с оригинальными темами». А во-вторых, чтобы сервисы дистрибуции контента, такие как «Яндекс.Дзен» и «Пульс», были добрее к медиа и качественный контент, который мы с такими усилиями делаем, получал соответствующие охваты. Мы готовы просвещать людей, показывать им все многообразие мира, но воевать с роботами за саму возможность обратиться с такой информацией к человеку — занятие абсурдное.
Елена Михина, главный редактор петербургского информационно-новостного портала MR7.ru:
— У меня, как у редактора, желание одно — чтобы пандемия коронавируса пошла на спад. Уж очень устали от ковидных тем, которые подмяли под себя все. И хотя мы уже умеем про это писать, рассказывать, узнавать — все же сложно существовать в монотемном мире. А именно так и прошел 2021-й. С «передышкой» на выборы.
Евгений Зиновьев, главный редактор медиасообщества «Планерка»:
— Для меня этот год был годом постоянного поиска. Встречая Новый год в должности главного редактора «Ревдинского рабочего», я понимал, что этот проект для меня завершается. Потому что выполнил те задачи, которые передо мной ставил собственник, — обновил коллектив, вместе с коллегами встряхнул и перестроил издание, вывел его в мультимедийный формат работы и, наконец, сделал известным на всю страну. После этого нужны были новые цели. В результате сейчас я главный редактор медиасообщества «Планерка». Делаю уже не СМИ, а медиа о СМИ.
Чего я жду от будущего года? Для себя — ничего. Как показывает опыт, любые пожелания самому себе, планы, цели ничего не значат. Мы работаем в такой отрасли, где ничего невозможно запланировать, потому что события имеют свойство случаться, и «порой внезапно». Хочу, чтобы в нашей стране прекратился сюр с «иностранными агентами». Хочу, чтобы освободили Ивана Сафронова, Алексея Навального, Юрия Дмитриева, Вячеслава Егорова и многих-многих других прекрасных людей, которые лишены свободы ни за что.
Анжелика Гурская, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты»:
— Уходящий 2021-й принес новые проблемы и до предела усугубил старые. Отрасль трясет, падают тиражи и рекламные бюджеты, сужается рынок розничных продаж, профессиональные стандарты снижаются или вообще пересматриваются, количество фейк-ньюс растет в геометрической прогрессии, продолжается десакрализация профессии журналиста, что неудивительно.
Короче, все хуже, чем было еще год назад, страшнее, чем было пять лет назад, и безнадежнее, чем было десять лет назад. Но, как говорит наш генеральный директор, команды умирать не было. Нас ждут тектонические сдвиги в организации работы отрасли, и к этому стоит подготовиться.
Руководителям СМИ в 2022 году пожелаю главного — сохранить свои коллективы. Пусть не утратятся здоровый оптимизм и традиционно русский легкий пофигизм, который всегда помогал относиться к глобальным встряскам как к преодолимым трудностям.
Софья Сенич, главный редактор новостного портала «Лениздат.ру»:
— Коллегам желаю, чтобы не так страшно было каждую неделю открывать список СМИ-иноагентов. И чтобы наконец появилась возможность оттуда выйти, оспорить этот статус в суде. Ждем правок в закон об иноагентах, они не заставят себя ждать. Самая большая проблема — это ограничения прав и свобод человека и гражданина и давление на СМИ, которое происходит повсеместно. Пусть свобода слова будет не просто фразой, а поддерживается и государством, и обществом, и журналистами.
Максим Акманцев, главный редактор сайта Eurosport.ru:
— В 2020-м было тяжело, но еще сложнее сейчас. Нужно не просто выйти из пандемийного режима, а сразу побежать. Аудитория изголодалась по новостям спорта, поэтому всеми силами привлекаем ее к своему продукту. В этих условиях мы на «отлично» отработали и Олимпийские игры, и чемпионат России по футболу, и другие события.
Как главный редактор, я пожелаю больше денег для своей редакции. Больше денег — больше ресурсов, больше ресурсов — больше крутых интересных материалов для читателей, да и самой редакции будет приятнее работать. Пожелал бы побед российским спортсменам — и не только Даниилу Медведеву, Карену Хачанову, Андрею Рублеву, так как тема тенниса очень важна для «Евроспорта», а всем. Потому что болею за наших и потому что победы российских спортсменов очень привлекают аудиторию на наш сайт. Чем больше побед, тем выше конверсия.
Лидия Терехова, главный редактор информационного портала «ДорИнфо»:
— В целом для отечественных СМИ 2021 год стал «иноагентным» годом. Но если говорить о работе нашей редакции, то коренных изменений не произошло, 2020-й с его удаленкой был более сложным, но и более интересным в плане организации работы.
В новом, 2022 году хотелось бы пожелать коллегам интересных тем, добра, процветания, признания и успехов. А для своей редакции на будущий год в дополнение к перечисленному загадываю развитие, классные проекты, новые горизонты и обновление дизайна сайта.
Надежда Папудогло, главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел»:
— Когда заканчивался первый коронавирусный год, считалось, что этот год стал испытанием для медиа. И в конце года нас всех спрашивали, как вы его пережили. Тогда мы были оптимистично настроены: казалось, что выстояли, выправились. Но если честно, этот год мне кажется более тяжелым для медиа. Не с точки зрения рынка, потому что он был более или менее стабилен. А с точки зрения переосмысления способа коммуникации с читателем. Ни платформы, ни социальные сети, ни алгоритмы не заточены под то, чтобы давать медиа какие-то преференции и выдавать контент медиа в первую очередь. Поэтому перед нами стоит постоянный вызов, как сделать так, чтобы читатель нас видел и слышал, и как не потерять мотивацию работать. Очень хочется позитивно войти в новый год по этим трем позициям.