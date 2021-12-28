Письмо Деду Морозу: о чем мечтают главные редакторы

2021-й был контрастным: пандемия, вакцинация, протесты, победы в спорте, Пересильд на орбите. Словами года признали «спутник», «вакцина», «настойчивость». В мире медиа ими, скорее всего, стали бы «иноагент», «алгоритмы», «монетизация». Ведь всегда так: что болит, о том и говорим.

Чем запомнился этот год для СМИ? Что получилось, о чем жалеем и чего хотим? Главные редакторы поделились своими впечатлениями о 2021-м и загадали желания на 2022-й.

Таня Коэн, главный редактор онлайн-журнала «Нож»:

— 2021-й был стрессовым для всех, но на работу «Ножа» он повлиял меньше — мы с самого запуска практикуем полную удаленку. Меньше, чем в 2020-м, писали о коронавирусе, потому что стало понятно, что читатели этой темы уже переели. Прорабатывали инклюзию людей с особенностями здоровья: писали про доступный туризм, трудоустройство инвалидов, почему покупать подарки детдомовцам — на самом деле плохая и вредная практика. При всем этом «Нож» остается «Ножом» и продолжает выпускать такие уникальные материалы, как «Культурная анатомия зада» от нашего автора Сергея Зотова.

Желания под елочку у меня два: во-первых, вечно актуальное «вот бы больше хороших авторов с оригинальными темами». А во-вторых, чтобы сервисы дистрибуции контента, такие как «Яндекс.Дзен» и «Пульс», были добрее к медиа и качественный контент, который мы с такими усилиями делаем, получал соответствующие охваты. Мы готовы просвещать людей, показывать им все многообразие мира, но воевать с роботами за саму возможность обратиться с такой информацией к человеку — занятие абсурдное.

Елена Михина, главный редактор петербургского информационно-новостного портала MR7.ru:

— У меня, как у редактора, желание одно — чтобы пандемия коронавируса пошла на спад. Уж очень устали от ковидных тем, которые подмяли под себя все. И хотя мы уже умеем про это писать, рассказывать, узнавать — все же сложно существовать в монотемном мире. А именно так и прошел 2021-й. С «передышкой» на выборы.

Евгений Зиновьев, главный редактор медиасообщества «Планерка»:

— Для меня этот год был годом постоянного поиска. Встречая Новый год в должности главного редактора «Ревдинского рабочего», я понимал, что этот проект для меня завершается. Потому что выполнил те задачи, которые передо мной ставил собственник, — обновил коллектив, вместе с коллегами встряхнул и перестроил издание, вывел его в мультимедийный формат работы и, наконец, сделал известным на всю страну. После этого нужны были новые цели. В результате сейчас я главный редактор медиасообщества «Планерка». Делаю уже не СМИ, а медиа о СМИ.