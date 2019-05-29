Лев Гурский: «Я пишу о плохом, чтобы оно не случилось»

— То есть это мир позапрошлого века?

— Нет. Мир именно наш, теперешний, на календаре — 2019 год. Отбросив в прошлое технологии, я оставил почти в неприкосновенности нынешние общественно-политические и культурные реалии. Именно поэтому в книге столько узнаваемых персонажей — не только из области политики, но и из шоу-бизнеса. А вот кинозвезд в этой реальности нет, потому что нет кино. Его заменили театр и цирк, конкурирующие между собой. Впрочем, стоп, я уже приближаюсь к сюжету…

— Насколько мне известно, самый любимый жанр писателя Гурского — политический детектив. А здесь он, стало быть, уже другой — фантастический?

— Не совсем так. Фантастика — это фон, обрамление сюжета. А сам детектив в романе получился «историко-политический», хотя всякая история связана с современностью иногда теснее, чем нам бы хотелось. Есть некая тайна прошлого — мерзкая тайна, подлая. Люди старшего поколения о ней что-то слышали, но помалкивают. А пропагандисты ее, конечно же, отрицают. Тайна эта мной не выдумана. Во времена СССР ее старательно замалчивали, а у тех, кто о ней напоминал, начинались неприятности. Опять-таки поставим на этом многоточие. Замечу лишь, что, согласно сюжету романа, один живой свидетель того прискорбного сюжета остался. И это плюс для главных положительных героев. Проблема в том, что этот живой свидетель — не человек…

— Интригует. Я так понимаю, что ваш роман относится не только к развлекательному жанру. Получается, вы сдвинулись в сторону так называемой «серьезной литературы»?

— Никуда я не сдвигался. Я относился и отношусь к фантастике и детективу как к вполне серьезной литературе и не делаю никаких скидок на жанр. Не умею и не хочу просто развлекать. В каждом романе у меня есть сверхзадача. Если читатель ее не заметил и «снял» только верхний слой, то, значит, ему от книги были нужны только погони и пиф-паф. Ну и хорошо. Потому что есть — я точно знаю! — и другая категория читателей. Они копают вглубь, видят ассоциации, считывают аллюзии и понимают, ЧТО я имел в виду там-то и там-то. Писать для таких людей — особое удовольствие.

— И много таких читателей?

— Может, меньше, чем мне хотелось, но гораздо больше, чем вы можете представить. К ним-то я и обращаюсь в первую очередь. Есть важная причина, по которой я, собственно, и взялся писать эту книгу, и хочу теперь, чтобы ее прочли. В книге имеются черты еще одного жанра, не упомянутого выше, — романа-предупреждения. Я верю, что когда литература о чем-то внятно предостерегает, когда читателей много и им ясен смысл этого предостережения, прогноз автора может не сбыться. Фантастика как бы заклинает реальность, и та трусливо отступает, чтобы не совпасть с выдумкой писателя. Во всяком случае, я на это надеюсь…

— Вам не кажется, что это смахивает на суеверие?

— Возможно. Но мне, если честно, плевать, как это выглядит. Я пишу в своих книгах о плохом, чтобы в жизни его не было. Гадости случаются. Но когда они «рукотворные», то есть связаны со злой волей людей, их можно избежать. Пока не наступил день «Икс» и час «Ч», надо проорать как можно громче: «Аларм!» Так, кстати, и в журналистике. Хорошие репортеры честно пишут о том, что уже случилось. А отличные — о том, что мы еще успеем предотвратить.