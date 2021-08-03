«Левада-Центр»: 62% граждан лояльно относятся к «иноагентам»

Из опроса «Левада-Центра» (включен в реестр НКО-иноагентов) следует, что 58% россиян не изменят свое отношение к организации или политику, в случае внесения их в список иноагентов. Еще 4% говорят о том, что оно даже улучшится.

Всего в опросе участвовало 1617 человек, выборка была случайной — методом телефонного интервью. Результаты публикует издание «Открытые медиа».

Все большее количество россиян видит в статусе «иноагента» не борьбу с вмешательством Запада, а способ давления на независимые организации. Так считают больше 40% опрошенных. 37% респондентов по-прежнему поддерживают введение этого статуса.

Однако еще в прошлом году ситуация была противоположной: сторонников официальной точки зрения о защите страны было 48% против 30% тех, кто усомнился в справедливости введения реестра «иноагентов».

Опрос показывает, что лояльнее всего к иноагентам относятся россияне в возрасте 25-39 лет. Группа людей старше 55 одобряет деятельность Минюста и видит в ней борьбу за безопасность страны.