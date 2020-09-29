«Левада-центр»: россияне стали меньше доверять телевидению и больше — социальным сетям

Согласно опросу, проведенному «Левада-центр» в августе этого года, самым популярным источником информации среди россиян по-прежнему остается телевидение — его смотрят 69% респондентов. Это минимальная отметка с 2009 года, по данным исследований центра. Доверяют этому источнику только 48% из 1600 опрошенных. Для сравнения: в январе 2020-го телевизор смотрели 73% человек, и доверяли — 52%.

Результаты ответа на вопрос «Откуда вы чаще всего узнаете о новостях в стране и мире?»:

На фоне снижения популярности традиционных источников информации с каждым годом растет интерес к социальным сетям и интернет-изданиям — новости в интернете читают и смотрят 37−39% россиян.

При этом все больше людей не доверяют ни одному источнику информации. Если в январе 2020-го скептически были настроены 13% респондентов, то в августе их стало 16%.

Результаты ответа на вопрос «Каким источникам информации вы более всего доверяете в освещении новостей в стране и в мире?»: