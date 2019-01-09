Леонид Левин: «Я всегда шел ледоколом»

Сегодня в Якутске простились с генеральным директором ИД «Норд-пресс» Леонидом Левиным. Ирмовичем, как его называли коллеги и друзья. Вспоминали и прощались с ним по всей России, потому что в каждом регионе есть те, кому он близок и дорог.

Большой, могучий человек с положительным зарядом, любил жизнь и умел жить, не изменяя себе. У него получалось все: писать книги и петь песни, издавать газеты и управлять бизнесом. Очень переживал за все, что происходит с журналистикой, печатной прессой.

Несколько лет назад в ЖУРНАЛИСТЕ было интервью с Леонидом Ирмовичем. Сегодня мы вновь его публикуем.

Ирмович, ты с нами!

большие санкции — малые уступки

— Леонид Ирмович, каково состояние медийного рынка в России?

— Россия трудно вынашивает свой вариант постиндустриального информационного общества. Я не очень понимаю, какую роль в этом обновлении жизни определено сыграть бумажной прессе. Есть немало ответственных лиц, которые спят и видят смерть прессы. Шанс для нового они усматривают исключительно в том, чтобы как можно быстрее приблизить конец старого, прибрать рекламу и монетизировать свои новомодные усилия. В итоге на разных уровнях вводятся «внутренние санкции»: ужесточается законодательство, ужимаются источники финансирования, закрываются каналы распространения, растут цены на сырьё... Налицо весь джентльменский набор наезда! Я вырос из бумажной прессы. Это мое. С уважением относясь к новым информационным инструментам, я убеждаюсь на примере изданий, к коим имею отношение: газета как способ обращения, диалога с человеком продолжает не просто существовать, она успешно работает.

Дмитрий Медведев, видимо, решил ускоренно двигать страну в информационное будущее. Отсюда родом и идея разгосударствления. Но под премьером есть группа людей, которая, руководствуясь в общем-то верной целью, реализует её с изяществом бульдозера. Они не видят в этом процессе печатную прессу. Напрасно! В ЕС её достойно используют на переходе в новое качество общества. Ей помогают. Заинтересованы в том, чтобы нация оставалась читающей. И пресса, изменяясь, не сдаёт позиций.

— Каковы реалии современного издательского бизнеса?

— В нынешнем году стоимость сырья растёт как на дрожжах. Стоимость подписки на «Якутск вечерний», к примеру, в арктических районах выросла в три раза. Килограмм бумаги с учётом доставки, НДС обходится в 42 рубля. Умножьте на полторы тысячи тонн, которые мы ежегодно завозим. Газетная бумага на дальних северах стоит почти как мелованная бумага, что доставляется в центральную Россию из-за рубежа. За краску платим наполовину больше, чем раньше. И это только начало! Чтобы остановить это ценовое безумие, нужна солидарность всех и со всеми. Прав господин Волин, сказавший в одном из интервью, что бумагу изготавливают россияне, на российской земле и из российского сырья. У министерства есть возможность, сказал он, остановить этот ценовой взрыв. Вот только бы «мужик сказал — мужик сделал».

Боюсь, что очередные «взрывы» не за горами, а за ними очередные обнадеживающие слова... Санкции — как ещё назвать беспредел цен, принятых против бумажной прессы, скажем, на уровне «Почты России», — вымывают из бюджета многих СМИ миллионы рублей, «уводят» тысячи подписчиков. Правда, сегодня «Почта России», предоставляя ряд других полезных преференций, возвращает издателям часть былых возможностей. Но, образно говоря, потеряли миллионы, вернули рубли. Впрочем, одну «Почту» винить нельзя. После очередного ужесточения следуют малые уступки. Таковы реалии.

— Как вы стартовали?

— Без миллиона в кармане. Но был в теме. Я был главным редактором республиканской молодёжной газеты, секретарём горкома комсомола, директором издательства. Словом, было где проверить себя. Когда пришел в «Молодёжку», там был тираж 11 тысяч, а уходил с тиражом в 23 тысячи.

«Скелет» здания будущего Дома печати хотели «заморозить». Уходил, там люди работали. В 1982 году вы просил в ЦК КПСС рекламную газету. Убедил. Рискнули. Правда, это было не самостоятельное издание, а приложение к партийной газете. Потом меня уговорили работать секретарём парткома в университете. Я на себе испытал, что есть партийная вертикаль. От меня требовали справок о текущем и будущем райком, горком, обком… Так пролетело четыре года. В 1990-х я зарёкся, что больше никогда не буду работать в государственных структурах. В то время многие уходили в частный бизнес, веря, что в нашей стране можно построить рынок. Я стал одним из них. В 1994 году вместе с женой (она тоже была редактором газеты) начали издавать «Якутск вечерний». Когда встали на ноги, тогда-то всё и началось. Кому нравится, когда гладят против шерсти?