Левин предложил скорректировать требования закона об обязательной возрастной маркировке в СМИ

Законодательные требования об обязательной возрастной маркировке необходимы, но нуждаются в корректировке, чтобы СМИ не наказывали за непреднамеренные нарушения. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, сообщает его пресс-служба.

Парламентарий принял участие в Форуме современной журналистики «Вся Россия-2019», который проходит в Сочи. Участники мероприятия обратили внимание на многочисленные случаи наложения штрафа на периодические издания за невыполнение требования об обязательной возрастной маркировке.

Глава комитета ответил и на другие вопросы, связанные с проблемами российской медиаиндустрии, решить которые можно, в частности, с помощью внесения поправок в законодательство.

Так, обсуждая вопросы о работе «Почты России», в частности, оперативности доставки и стоимости подписки, Левин предложил провести на площадке Союза журналистов России отдельную встречу с руководством предприятия с участием Комитета по информационной политике и онлайн включением представителей региональных СМИ.

Парламентарий также затронул тему предоставления обязательного экземпляра печатных изданий. Он считает, что нужно уменьшить число собираемых бумажных копий до минимального, увеличив срок, в течение которого они должны предоставляться. Говоря об обязательных электронных экземплярах, Левин заметил, что профильным службам следует внимательнее учитывать технологические возможности региональных редакций и постараться максимально упростить информационное взаимодействие.

Кроме того, отвечая на вопрос о грантах Роспечати для социально значимых проектов СМИ, депутат рекомендовал главам изданий, учреждённых местными органами власти, обсудить вопрос об изменении структуры собственности для участия в конкурсах на гранты.