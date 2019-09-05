Льготные цены на участие в конференции в Тунисе действуют до 16 сентября

В Тунисе, на острове Джерба с 13 по 18 октября состоится конференция СППИ ГИПП «Состояние и проблемы рынка прессы России и перспективы на 2020 год».

Участники конференции рассмотрят различные аспекты кризиса печатной медиаотрасли и выработают рекомендации по преодолению кризисных явлений в издательском, дистрибьюторском деле, полиграфии.

Конференция пройдет в комфортабельном отеле Sentido Palm Azur (4*). Участникам будут предложена большая культурно-экскурсионная программа.

Форму заявки на участие в конференции можно скачать по ссылке.

Как сообщает турагентство «Корал Тревел», обеспечивающее техподдержку конференции, льготные цены для участников на перелет и проживание в отеле действуют до 16 сентября. После этой даты отель может изменить цены для группы, также могут измениться и условия перелета.

С учетом данной информации просьба заблаговременно присылать заявки на участие в конференции.

Заявки просьба направлять по адресу: project@gipp.ru

Справки по телефону: +7 (495) 662-6629