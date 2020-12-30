Что происходит с локальными медиа в Великобритании на волне ковида

Еще недавно казалось, что локальная пресса в Великобритании находится на грани выживания. Аналитики даже прочили ее полное исчезновение. Так, в газете среднестатистического города Альбион, каждый год сокращали штат журналистов, а количество просмотров сайтов было весьма скромным. Казалось, что группы в WhatsApp или чаты в Facebook заменят данные СМИ. Однако коронавирус внес в эту ситуацию свои поправки: сотни тысяч британцев проявили невиданный интерес к местным медиа, стараясь понять, как национальный кризис может отразиться на жизни общества.

Так, в октябре сайт графства Ноттингхемпшир — NottinghempshireLive — набрал рекордное количество просмотров — 25 миллионов за месяц. Чуть меньше было в апреле 2020 г. Аудитория еженедельной газеты Bishop’s Stortford Independent в Хартфордшире увеличилась с 260 тысяч человек в январе до 360 тысяч — в октябре. Редакция газеты стала публиковать на сайте больше статей и запустила приложение.

В начале декабря один из крупнейших холдингов местной прессы Newsquest Media Groupe в Олдхэме заявил, что намерен из еженедельной газеты сделать ежедневную. Причиной такого решения стало рекордный объем онлайн-аудитории за последние полгода.

Окно в мир

Оказавшись запертыми в своих домах, британцы стали воспринимать местные СМИ как своеобразное «окно в мир». Ежедневные подробности о том, где найти центр тестирования на коронавирус, какую помощь могут оказать власти, как соблюдать правила безопасности — вся эта информация стала очень востребованной жителями.

«Все люди оказались связаны обстоятельствами, поэтому локальные СМИ стали настолько востребованы обществом. Потому что иногда это единственный надежный источник информации», — говорит Натали Фэхи, редактор сайта Nottinghamshire Live и газеты Nottingham Post. Региональная пресса старалась внести максимальную ясность во все, что касалось ковида. «Мы считали своей обязанностью рассеять тучи дезинформации о пандемии», — говорит Аластер Махрей, главный редактор Liverpool Echo.

Трейси Бэгшоу, редактор группы Just Regional, в которую входят местные новостные журналы на севере Норфолка, сказала, что многое из опубликованного в начале пандемии было «в основном информационным». Люди хотели получить информацию немедленно, поэтому нагрузка на журналистов увеличилась. Стали налаживаться более тесные связи редакций с аудиторией. На сайтах появились реальные истории жителей. Таким образом, это был взаимный процесс сближения.

Запрос на профессионализм и человеческие истории

Пандемия выявила большой запрос на профессионально подготовленную и проверенную информацию. Поэтому люди обратились к профессиональным СМИ. Большинство региональных новостных сайтов публиковали множество подробностей о том, сколько выявлено случаев заболевания, как справляются больницы, как местные постройки превращают во временные морги и как люди помогают друг другу. Публиковалось много фотографий людей, которые доставляют еду и оказывают различного рода помощь престарелым, бездомным.

При этом редакции опробовали новые способы дистанционной работы, справедливо полагая, что многое из приобретенного опыта еще довольно долго нужно будет использовать.

Пока трудно сказать является ли интерес к локальной прессе только следствием пандемии, но учитывая то, что люди еще довольно долго будут работать из дома, можно предположить, что он сохранится. Сам Аластер Махрей, главный редактор Liverpool Echo, считает, что аудитория продолжит расти, поскольку репутация данных СМИ значительно улучшилась благодаря усилиям журналистов, которые работали с особой отдачей в это время.