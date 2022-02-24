Лицензия на вещание RT в Великобритании будет пересмотрена

Министр культуры Великобритании попросил британского регулятора в сфере телевидения Ofcom пересмотреть лицензию телеканала RT, пишет Би-Би-Си со ссылкой на британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Во время заседания парламента лидер Лейбористской партии Кир Стармер спросил у Джонсона, не хочет ли он поручить Ofcom пересмотреть лицензию российского телеканала. На это Джонсон ответил, что министр культуры это уже сделал. «Мы живем в демократическом государстве, в стране, которая верит в свободу слова. Я думаю, важно, чтобы мы предоставили Ofcom, а не политикам, решать, какие СМИ запрещать. Именно это делает Россия», — добавил Джонсон.

Ofcom ответил на письмо министра культуры Великобритании Надин Доррис по поводу проверки лицензии на вещание RT. «Признавая серьёзный характер кризиса на Украине, мы внимательно следим за ситуацией и уже усилили надзор за освещением этих событий вещательными компаниями в Великобритании. Мы ускоряем рассмотрение жалоб в этой области в срочном порядке, и мы без колебаний примем быстрые меры там, где это необходимо», — говорится в сообщении медиарегулятора.

Источник: The Insider (внесен в реестр СМИ-иноагентов)