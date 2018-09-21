Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ прекратить распространять ложь

Законопроект о введении уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержении незаконной и недостоверной информации был принят Госдумой 18 сентября. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Боярский, Михаил Емельянов, Дмитрий Вяткин и Александр Грибов.

Дмитрий Вяткин:

Сейчас, даже когда информация признана судом недостоверной и порочащей, распространение ее зачастую не прекращается. Все, что могут сделать судебные приставы, — выписывать мало кого пугающие штрафы до 2,5 тысяч рублей.

Вяткин отметил, что, несмотря на решения суда, недостоверную информацию не удаляют или продолжают распространять. Во многих случаях СМИ не предоставляют предписанные опровержения. В результате распространение порочащей информации «используется как для сведения личных счетов, для выражения личной неприязни, в бизнес-конфликтах, в политической борьбе».

Теперь при продолжении распространения признанных судом ложных сведений гражданину придется платить крупный штраф. Сумма административного наказания для физических лиц составит не 1-2 тысячи, а 5-20 тысяч. За повторное нарушение придется заплатить 25 тысяч. А для злостных нарушителей вводится уголовное наказание — можно получить год лишения свободы. Штрафы увеличились и для других лиц: для должностных — от 10 до 50 тысяч рублей; для юридических — от 50 до 200 тысяч рублей. За повторный отказ прекратить распространение штрафы увеличиваются и может быть назначен и административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов.