Из «Лайфа» и Mash ушло все руководство

17 сентября на своих страницах в Facebook генеральный директор портала «Лайф» Анатолий Сулейманов, главный редактор «Лайфа» Александр Потапов и создатель Mash Никита Могутин заявили, что уходят со своих постов.

Как рассказали «Шторму» источники в «Лайфе», два дня все руководство структур Арама Габрелянова было на совещаниях, и после этого Сулейманов, Могутин и Потапов приняли решение уйти. По словам собеседников, это связано с новыми владельцами портала «Лайф». Александр Потапов написал в Facebook, что акционеры отменили запланированный запуск новой платформы Life.ru — площадки для гражданских журналистов.

Никита Могутин не рассказал о причинах ухода из созданного им проекта Mash.

В конце августа Анатолий Сулейманов раскрыл планы компании «Ньюс Медиа», управляющей сайтом Life.ru, создать на базе портала платформу для блогеров. Переформатирование «Лайфа» планировалось уже осенью. По словам Сулейманова, сайт должен был перестать «быть сайтом только для ура-патриотов». По замыслу авторов идеи, публиковать на обновленном «Лайфе» тексты или видео смогли бы любые авторы. Фильтровать запрещенный контент планировалось с помощью соцсетей.

Анатолий Сулейманов, Александр Потапов и Никита Могутин работали в редакциях и развивали проекты холдинга News Media Арама Габрелянова. До 2013 года Потапов возглавлял редакцию сайта LifeNews. Затем, перед запуском одноименного телеканала, Потапов стал главным редактором газеты «Известия», а место главреда сайта и телеканала LifeNews занял Сулейманов.

В 2016 году после вывода газеты «Известия» из управления холдинга News Media Арам Габрелянов принял решение о прекращении вещания LifeNews и переформатировании сайта. Главным редактором обновленного «Лайфа» стал Александр Потапов, а Анатолий Сулейманов занял пост первого заместителя редакционного директора «Лайфа» и стал развивать проект.

Никита Могутин несколько лет возглавлял информационную службу LifeNews, а в 2017 году запустил проект Mash, который в первую очередь позиционируется как Telegram-канал, но также имеет страницы в других соцсетях. Проект создавался на средства Арама Габрелянова, но затем вышел на самоокупаемость. Mash набрал сотни тысяч подписчиков и занял первое место по цитируемости в СМИ в первом полугодии 2017 года по версии «Медиалогии». Весной 2018 года Арам Габрелянов сообщил о продаже своей доли (85%) руководству Mash.

Фото: gogetnews.info