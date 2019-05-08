LIFE проведет ребрендинг

Информационный портал LIFE объявил о ребрендинге логотипа, который в целом отражает изменения на ресурсе. Основная задача ребрендинга — идти в ногу со временем. Примечательно, что изменения затронут и контент портала.

LIFE.RU входит в состав холдинга News Media, включен в ТОП-5 самых цитируемых интернет-порталов России. Портал рассказывает о происшествиях и проводит собственные расследования.

Андрей Бурцев, главный редактор LIFE:

С редизайна мы начинаем и другие изменения, которые коснутся содержания и «тональности» Life.ru. Последние месяцы мы тщательно изучали предпочтения нашей преданной аудитории. Мы экспериментировали с разным видом контента, темами, объемом материалов. Сегодня, в эпоху постправды, когда эмоции важнее фактов, а инфоповоды живут 3−5 суток, мы хотим предложить аудитории Life не только быстрые эксклюзивные новости, к которым привыкла аудитория, но и расследования и материалы, направленные на поиск правды и социальной справедливости в обществе.

Авторами нового брендбука LIFE стала студия Choice.

По словам генерального директора студии Choice Эрика Мусина, единая визуальная коммуникация для всех социальных сетей поможет бренду везде выглядеть одинаково выигрышно, а яркий и запоминающийся фирменный стиль привлечет новую аудиторию, что послужит для платформы точкой роста и усилит влияние в интернет-пространстве.

Эрик Мусин, основатель Choice: