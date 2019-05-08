LIFE проведет ребрендинг

Информационный портал LIFE объявил о ребрендинге логотипа, который в целом отражает изменения на ресурсе. Основная задача ребрендинга — идти в ногу со временем. Примечательно, что изменения затронут и контент портала.
LIFE.RU входит в состав холдинга News Media, включен в ТОП-5 самых цитируемых интернет-порталов России. Портал рассказывает о происшествиях и проводит собственные расследования.
Андрей Бурцев, главный редактор LIFE:
С редизайна мы начинаем и другие изменения, которые коснутся содержания и «тональности» Life.ru. Последние месяцы мы тщательно изучали предпочтения нашей преданной аудитории. Мы экспериментировали с разным видом контента, темами, объемом материалов.
Сегодня, в эпоху постправды, когда эмоции важнее фактов, а инфоповоды живут 3−5 суток, мы хотим предложить аудитории Life не только быстрые эксклюзивные новости, к которым привыкла аудитория, но и расследования и материалы, направленные на поиск правды и социальной справедливости в обществе.
Авторами нового брендбука LIFE стала студия Choice.
По словам генерального директора студии Choice Эрика Мусина, единая визуальная коммуникация для всех социальных сетей поможет бренду везде выглядеть одинаково выигрышно, а яркий и запоминающийся фирменный стиль привлечет новую аудиторию, что послужит для платформы точкой роста и усилит влияние в интернет-пространстве.
Эрик Мусин, основатель Choice:
В ходе работы было решено отказаться от эмблемы в пользу основного логотипа. Ключевой принцип построения графики базируется на форме квадрата, как продолжение визуальных традиций издания и плавного отхода от эмблемы. Написание LIFE стало смотреться акцентированнее, появилась целостность. Данный подход к исполнению логотипа упростит коммуникацию с аудиторией и сохранит преемственность.
Выбор акцидентного шрифта цифр и иконографика соответствуют выбранной концепции. Основными цветами остались белый и красный, в некоторые элементы айдентики добавлены оттенки графита.
Источник: Sostav.ru