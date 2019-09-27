Life впервые получит госсубсидии

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) 19 сентября 2019 года подписало соглашение с АО «Ньюс Медиа» на предоставление субсидии в размере 32 млн руб. Это следует из информации на госпортале «Электронный бюджет». Указанная цель субсидии — «финансовое обеспечение затрат получателя, связанных с выполнением работ по производству социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации». Деньги должны быть перечислены в декабре.

Холдинг «Ньюс Медиа» ранее не обращался в Роспечать по вопросам получения господдержки на производство социально значимых проектов, сообщила РБК начальник отдела по связям с общественностью Роспечати Анфиса Храмова. «Это его первый опыт получения субсидии через наше ведомство», — подтвердила она.

С июля этого года АО «Ньюс Медиа» выступает учредителем сетевого издания Life, свидетельствуют материалы Роскомнадзора. Управляет редакцией ООО «Диджитал Медиа», которое, по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит АО «Ньюс Медиа». Его текущие акционеры не раскрываются, в ЕГРЮЛ информация датирована 2005 годом. Редакционным директором Life выступает основатель медиахолдинга «Ньюс Медиа» Арам Габрелянов.