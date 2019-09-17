Как лайфстайл-журналистика может повлиять на стиль жизни читателя

— Как создается медленный текст?

— Для начала сам автор текста и редакция должны замедлиться, не спешить, вынашивая тему, выбирая героев. Автор должен своим осознанным подходом к подготовке и созданию качественного материала передать читателю эту медленную энергию. Мы привыкли, что тексты СМИ читатель поглощает на ходу, на бегу, за чашкой чая, кофе, схватывая суть, но не сосредотачиваясь на деталях, на образах… А между тем так быстро, не пережевывая, можно проглатывать лишь новости. Может быть, поэтому, кстати сказать, многие лайфстайл-издания отказываются от новостного контента, отменяют инфоповод.

— Каковы особенности языка лайфстайл-журналистики?

— Все зависит от аудитории. Простой, доступный язык, интересно рассказанная история — вот что останавливает читательское внимание. Писать на языке, понятном ребенку и человеку почтенного возраста, — достоинство издания. На мой взгляд, личная интонация объединяет все лайфстайл-проекты.

— Как специфика лайфстайл-изданий влияет на формирование стиля жизни своей аудитории?

— Эффект влияния стиля жизни журнала на стиль жизни аудитории пролонгирован. Этот стиль может даже не проявиться сразу, а прорасти через время — в выборе жизненного пути читателя, в его художественных предпочтениях, в одежде и потребительских привычках.

— В МГУ на факультете журналистики вы являетесь куратором тематического учебного модуля «Журналистика стиля жизни» для студентов 3-4-го курсов, в рамках которого студенты делают журнал. Какие практические навыки получают будущие журналисты?

— Одну из практических дисциплин модуля — «Журнал стиля жизни: создание и управление» — мы разрабатывали совместно с главным редактором журнала Seasons of Life Ольгой Сергеевой. В процессе изучения дисциплины наши ребята погружаются в рабочую атмосферу разработки концепции журнала, придумывают тему номера, ищут героев, учатся выходить из «зоны комфорта» и вступать в коммуникации с новыми людьми, искать связи между неочевидными явлениями и обстоятельствами. Они также учатся общаться друг с другом в творческой, рабочей команде, принимать критический взгляд на свой текст, не бояться сокращать его и редактировать. Можно сказать, что это их шанс создать журнал своей мечты, журнал своего поколения, обладающего своим стилем жизни.

— Какими профессиональными качествами должен обладать лайфстайл-журналист?

— Он должен в каждом человеке видеть произведение искусства, саму жизнь представлять как территорию творчества. Главное — с интересом воспринимать жизнь, не переставать удивляться ей. Лайфстайл-журналист должен уметь раскрывать в человеке таланты и писать об этом талантливо. И еще у него должен быть особенный слух и медленная походка, когда он проходит мимо людей, чтобы успеть расслышать их среди толпы, а потом красиво рассказать историю об этом. Умение вдохновлять — одно из качеств медленной лайфстайл-журналистики. Лайфстайл-журналист должен с удовольствием написать такой текст, который медленно, с удовольствием прочтет его читатель.