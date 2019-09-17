Как лайфстайл-журналистика может повлиять на стиль жизни читателя

Интервью со Светланой Сидоровой, доцентом факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова
— В чем суть журналистики стиля жизни, которую у нас все чаще называют лайфстайл-журналистикой?
— Лайфстайл-журналистика призвана просвещать своего читателя в области культуры повседневности, формировать его вкус к жизни, помогать ему воспринимать жизнь как искусство, будь то путешествие, дизайн, мода, еда, творчество, досуг, общение…
— Что такое стиль в вашем понимании?
— Это умение гармонично соединить в себе натуру и культуру: то, что дано тебе от рождения, и то, что прививается воспитанием.
— Какие издания о стиле жизни популярны сейчас в России?
— Одним из самых ярких примеров классической лайфстайл-журналистики, объединяющей в себе целый спектр тем и направлений, является журнал Seasons of Life, который существует в России c 2003 года. Первые шесть лет Seasons входил в состав крупного издательского дома Sanoma Independent Media, а потом превратился в самостоятельный лайфстайл-проект, который объединяет в себе фестивали, школу, креативное агентство. Но журнал по-прежнему остается сердцем Seasons Project.
До недавнего времени одним из популярных журналов стиля жизни среди молодой аудитории России был SNC. В ту пору, когда SNC возглавляла Наталия Архангельская, ребята всегда экспериментировали с формой, находили близкий для молодого и дерзкого читателя формат и язык, которые позволяли журналу выделяться среди прочих, их обложку нельзя было спутать ни с одной другой.
Вообще роль главного редактора в лайфстайл-изданиях невероятно важна. Например, когда в русский Numéro пришел Игорь Андреев, журнал буквально взорвался от его энергии, и эта энергия переливалась через край бумажных страниц.
А Esquire времен Филиппа Бахтина? Тонкий, умный, ироничный контент, камертон которому всегда задавало письмо главного редактора. Или «Сноб» с блистательным Сергеем Николаевичем! Под его руководством журнал всегда ставит перед своим читателем планку высокого художественного вкуса.
Среди ярких представителей бумажных изданий необходимо назвать Kinfolk (в русской переводной версии) и Heim. Интересны и диджитал-издания стиля жизни. Их любят читать мои студенты: Афиша Daily, Wonderzine, Buro 24 / 7, The Blueprint, Veter Magazine.
— В своих лекциях вы говорите о лайфстайл-журналистике как о медленном жанре. В чем его отличие от «быстрой» журналистики?
— За последние годы мы привыкли к быстрой и короткой журналистике. Сокращается время потребления информации, сокращаются объемы текстов. Но человеческая культура, человеческая память противятся такому ритму. Быстрые тексты быстро забывают. О медленных и длинных текстах помнят дольше. Потому что на них останавливаются, им уделяют самое драгоценное, что есть в запасе у каждого из нас, — время.
О медленных медиа впервые заговорили немецкие исследователи Бенедикт Келер, Сабрия Дэвид и Йорг Блумтритт. В 2010 году они создали Манифест медленных медиа, на который и можно оглядываться как на некий базис, когда речь заходит о медленной журналистике. По сути, вся качественная журналистика с ее аналитическими статьями, колонками, с эмоциональными, полными ярких образов очерками вправе именоваться медленной. И лучшие тексты лайфстайл-медиа могут перечитываться, как книги, через 5, 10, 15 лет после их первой публикации. Фраза «срочно в номер!» не для медленных СМИ. Темы и поводы медленной журналистики бессрочны. Формы медленной культуры (slow life) живут на страницах лайфстайл-изданий: медленная еда (slow food), медленная мода (slow fashion), медленный город (slow city), медленная красота (slow beauty).
— Мир ускоряется, мы потребляем огромное количество информации в соцсетях и интернете буквально на бегу, порой не успевая усвоить прочитанное. Как лайфстайл-журналистика помогает читателю притормозить?
— Выбор вневременных тем настраивает читателя на медленное погружение в текст. Журналистика стиля жизни — это журналистика долгого, медленного дыхания. В основе материалов на вневременные темы лежат и определенные ценностные пласты. Чтобы их разбудить, человеку нужно время и сосредоточенность, концентрация
внимания, работа памяти и воображения.
— Как создается медленный текст?
— Для начала сам автор текста и редакция должны замедлиться, не спешить, вынашивая тему, выбирая героев. Автор должен своим осознанным подходом к подготовке и созданию качественного материала передать читателю эту медленную энергию. Мы привыкли, что тексты СМИ читатель поглощает на ходу, на бегу, за чашкой чая, кофе, схватывая суть, но не сосредотачиваясь на деталях, на образах… А между тем так быстро, не пережевывая, можно проглатывать лишь новости. Может быть, поэтому, кстати сказать, многие лайфстайл-издания отказываются от новостного контента, отменяют инфоповод.
— Каковы особенности языка лайфстайл-журналистики?
— Все зависит от аудитории. Простой, доступный язык, интересно рассказанная история — вот что останавливает читательское внимание. Писать на языке, понятном ребенку и человеку почтенного возраста, — достоинство издания. На мой взгляд, личная интонация объединяет все лайфстайл-проекты.
— Как специфика лайфстайл-изданий влияет на формирование стиля жизни своей аудитории?
— Эффект влияния стиля жизни журнала на стиль жизни аудитории пролонгирован. Этот стиль может даже не проявиться сразу, а прорасти через время — в выборе жизненного пути читателя, в его художественных предпочтениях, в одежде и потребительских привычках.
— В МГУ на факультете журналистики вы являетесь куратором тематического учебного модуля «Журналистика стиля жизни» для студентов 3-4-го курсов, в рамках которого студенты делают журнал. Какие практические навыки получают будущие журналисты?
— Одну из практических дисциплин модуля — «Журнал стиля жизни: создание и управление» — мы разрабатывали совместно с главным редактором журнала Seasons of Life Ольгой Сергеевой. В процессе изучения дисциплины наши ребята погружаются в рабочую атмосферу разработки концепции журнала, придумывают тему номера, ищут героев, учатся выходить из «зоны комфорта» и вступать в коммуникации с новыми людьми, искать связи между неочевидными явлениями и обстоятельствами. Они также учатся общаться друг с другом в творческой, рабочей команде, принимать критический взгляд на свой текст, не бояться сокращать его и редактировать. Можно сказать, что это их шанс создать журнал своей мечты, журнал своего поколения, обладающего своим стилем жизни.
— Какими профессиональными качествами должен обладать лайфстайл-журналист?
— Он должен в каждом человеке видеть произведение искусства, саму жизнь представлять как территорию творчества. Главное — с интересом воспринимать жизнь, не переставать удивляться ей. Лайфстайл-журналист должен уметь раскрывать в человеке таланты и писать об этом талантливо. И еще у него должен быть особенный слух и медленная походка, когда он проходит мимо людей, чтобы успеть расслышать их среди толпы, а потом красиво рассказать историю об этом. Умение вдохновлять — одно из качеств медленной лайфстайл-журналистики. Лайфстайл-журналист должен с удовольствием написать такой текст, который медленно, с удовольствием прочтет его читатель.
Лайфстайл-журналист должен быть невероятно наблюдательным, обращать внимание на детали и мелочи — иногда из них и состоит наша жизнь. Например, на занятиях мои студенты вслушиваются в незнакомый для них аромат, а потом стараются создать портрет аромата или рассказать его историю. Выходят очень интересные тексты. Или я прошу их создать портрет платья. Не платье с модного показа описать, а услышать голос платья, смотрящего на тебя со старой фотографии, чтобы через него заговорили воспоминания — мамы, бабушки. Вот тогда платье перестает быть неодушевленным предметом и превращается в одушевленную вещь, за которой стоит живой человек, его история, его стиль жизни.
СВЕТЛАНА СИДОРОВА, журналист, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат культурологии, куратор профессионального учебного модуля «Журналистика стиля жизни» на журфаке, автор научной монографии «Метафизика метафоры в художественной культуре», эдьютеймент-курсов «Литературная кухня» и «Креативный текст» в Школе Seasons of Life.
Сотрудничала с литературно-художественным отделом «Радио России» (циклы авторских программ «Из разговоров с книгой» и «Каприс»). Автор и ведущая телевизионной версии «Литературной кухни» на телеканале «Домашний» — цикл программ «Кулинарное чтиво» (2012 г.)