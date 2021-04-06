Лига безопасного интернета пожаловалась в МВД на пропаганду наркотиков в интервью Дудя

Волонтеры Лиги безопасного интернета обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет распространения запрещенной информации.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо», — заявила директор Лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

В организации считают, что интервью журналиста «может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». Какое именно интервью, не уточняется.

Сам Дудь пока не комментировал обвинения.